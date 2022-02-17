«Или сбежит за границу, как Хахалева». Мать погибшего после ДТП с судьей требует ограничить обвиняемого

Автомобиль Юрия Захарчевского остановили, когда он сбежал с места ДТП

Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила привлечь в качестве обвиняемого в деле о ДТП со смертельным исходом бывшего уже судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского. Теперь в деле фигурирует не только его автомобиль, но и сам водитель.

За рулем своего внедорожника в апреле 2020 года Захарчевский сбил 29-летнего Данила Юханова на велосипеде и сбежал с места ДТП. Но даже не был лишен водительских прав. Еще почти два года ему удавалось оставаться при должности. Судья подал в отставку накануне заседания ВККС.

- Мать Данила, Зинаида Владимировна, была вынуждена обратиться с ходатайством к следователю ГУ Следственного комитета РФ — об избрании господину Захарчевскому меры пресечения, препятствующей возможности скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на участников судопроизводства и иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, - сообщил "КП" - Кубань" адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

Прецеденты есть, указывает представитель семьи на побег из страны (иначе его никто и не называет) "золотой судьи" Елены Хахалевой, в отношении которой тоже возбуждено уголовное дело.

- Семья Данила опасается, что и экс-судья Захарчевский не станет дожидаться совершения правосудия в отношении себя — ведь его обвиняют в совершении тяжкого преступления, которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет (пункт «б» части 4 статьи 264 УК РФ, нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения), - пояснил "КП" - Кубань" Алексей Иванов.

Кроме того, оставаясь на свободе, бывший судья может использовать весь свой опыт и связи, приобретенные в ходе профессиональной деятельности, чтобы оказать давление на свидетелей, потерпевших, экспертов, специалистов и иных лиц, участвующих в уголовном деле, предупреждает адвокат.

- И поскольку следствие не взяло на себя инициативу ходатайствовать перед судом об избрании господину Захарчевскому меры пресечения, то потерпевшей пришлось сделать это самостоятельно, - заключил Алексей Иванов.

К слову, Зинаида Юханова потребовала ареста имущества экс-судьи.

Напомним, авария с участием судьи попала на камеры видеонаблюдения. Это дало возможность экспертам дать детальное заключение. Именно на основе этого документа коллеги Захарчевского по мантии приняли решение отдать его под следствие.

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