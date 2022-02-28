В Сочи авиахаб обслужил порядка 74 тысячи пассажиров за 4 дня

Расписание полетов может меняться. Фото: Олег УМАРОВ

Международный аэропорт Сочи с 25 февраля является временным хабом. Ранее сообщалось, что на юге страны ввели ряд ограничений на полеты. В связи с этим пассажиры не смогли вылетать из Краснодара, Анапы, Геленджика и Симферополя. Как удалось выяснить «КП»-Кубань», за четыре дня сочинский аэропорт обслужил порядка 74 тысяч пассажиров. Смогли вылететь – 42 тысячи человека, а прилетели в город более 31 тысяч человек.

-Обращаем внимание, что работа аэропорта в качестве временного хаба не предусматривает строго определенные сроки начала и завершения работы воздушной гавани, - отметили в пресс-службе аэропорта Сочи. - Рейсы выполняются в достаточном объеме и по различным направлениям.

Расписание полетов может меняться. Это связано с отменной определенных рейсов, а также с появлением новых направлений и замены авиакомпаний. Отметим, может изменяться и время прилета/вылета, так как увеличивается нахождение самолета в воздушном пространстве.

Напомним, компания «Аэрофлот» в такой тяжелый период увеличила количество рейсов из Сочи. Также они решили запустят самолеты большей вместимости. Пассажиры до аэропорта Сочи могут добраться, воспользовавшись услугами железнодорожного транспорта. Также в аэропорту активно помогают волонтеры. Они отвечают на все возникающие вопросы, информируют людей по наиболее быстрым и оптимальным возможностям добраться до определенного местоположения.

Два автобуса ходят с периодичностью в полчаса. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как ранее сообщила «Комсомольская правда-Кубань», для упрощения перевозки пассажиров в Сочи был организован бесплатный шаттл. Два автобуса ходят с периодичностью в полчаса. У пассажиров есть возможность бесплатно добраться из международного аэропорта Сочи до железнодорожного вокзала Адлера.

Также отметим, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме. 26 февраля воздушная гавань Сочи уже ожидала 91 рейс. В свою очередь 649 отелей и гостиниц работают в штатном режиме