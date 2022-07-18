В Сочи река Лоо поднялась до критических отметок

Улицы затопило. Фото: https://t.me/love_sochi

В Сочи всю ночь 18 июля шел залповый ливень. К утру местные жители поселка Лоо не смогли выйти на улицу, не намочив ног. Уровень воды в реке Лоо поднялся до критических отметок.

Обычно это спокойная и тихая речушка. Но на улице Керченской люди сняли последствия дождя. На видео видно, как затоплены остановки и улицы. Вода дошла и до подъездов.

Подъезды подтопило. Фото: https://t.me/love_sochi

И дождь продолжает идти.

По словам очевидцев, к 07:00 часам ситуация стабилизировалась. Вода с улиц каскадами начала сливаться обратно в реку. Уровень вновь упал. Спасатели подтвердили информацию.

- Наблюдалось поднятие уровня воды, на данный момент вода пошла на спад, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Подтоплений нет.

Потоки воды, смешанные с грязью, ушли в море. Находиться вблизи рек по-прежнему опасно.

- Убедительная просьба воздержаться от отдыха на море и в горах. Также местным жителям стоит планировать свои поездки в ближайшие часы, - уточняют в мэрии Сочи.

Ранее река Дагомыс вышла из берегов. Местные жители не понимали, где река, а где улица. Было затоплено все: дороги, подъезды, остановки общественного транспорта, магазины, рынки и так далее. Потоки воды были настолько сильными, что сносило даже мусорные баки.

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