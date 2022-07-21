Сын кущевского бандита забирает миллионы рублей у матери

Дмитрий Стришний подал иск о взыскании с предприятия Натальи Стришней 40,5 млн рублей Фото из архива КП

В деле банды цапков из станицы Кущевской появляются новые подробности. Теперь взыскать деньги собирается сын участника группировки Вячеслава Цеповяза. Дмитрий Стришний хочет получить 40,5 миллиона рублей с предприятия матери Натальи Стришней, сообщает «Ъ-Кубань».

Известно, что предприятие по выращиванию зерновых культур зарегистрировано в станице Кущевской в 2003 году. Учредителями компании являются Наталья Стришняя с 40% уставного капитала, сын Дмитрий Стришний с 30% и дочь Оксана также с 30%.

Так, сын кущевского бандита подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск о взыскании с компании по выращиванию зерновых культур крупной суммы. Деньги с предприятия он требует за то, что якобы Стришняя не выплатила ему часть прибыли. Известно, что иск пока не рассмотрен и не принят в работу. Суд дал Дмитрию Стришнему время – до 1 августа – для того, чтобы исправить допущенные в заявлении ошибки.

Однако взыскание почти 50 миллионов рублей - не единственное требование сына Цеповяза. Он заявил о том, что компания не выдала ему документы и информацию по его же письменному запросу. Согласно иску, Дмитрий Стришний требует признать бездействие предприятия незаконным, обязать его выдать перечень бумаг и провести аудиторскую проверку. Заседание пройдет уже 16 августа.

Напомним, о банде цапков из станицы Кущевской Краснодарского края вся страна узнала в ноябре 2010 года. Тогда ОПГ местного депутата и бизнесмена Сергея Цапка зверски расправилась с семьей фермера Сервера Аметова и его гостями. Всего были убиты 12 человек, в том числе четверо детей.

Громкое преступление вскрыло большие подробности преступной деятельности группировки. Банда цапков держала в страхе всю станицу, при этом правоохранительные органы закрывали глаза на творившийся беспредел. Всего на счету у группировки - 19 убийств, изнасилования, разбои, грабежи, незаконное хранение оружия, торговля наркотиками, угоны, вымогательства и побои.

В банде Сергея Цапка Вячеслав Цеповяз отвечал за финансовые потоки. После того, как он отсидел несколько лет в колонии, выяснилось, что за решеткой он ни в чем себе не отказывает - питается крабами и красной икрой. Когда фото с его пиршеств появились в сети, начальника колонии уволили, пошли многочисленные проверки.

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