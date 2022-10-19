Самолет задел дом по касательной. Фото: t.me/BublikRomanEisk

Разбившийся в Ейске самолет Су-34 восстановят для проведения экспертизы. Об этом сообщил глава района Роман Бублик. Напомним, от воздушного судна после падения остались одни обломки.

Части самолета были разбросаны во дворе дома - там нашли хвостовую часть и мотор, в паре десятков метров лежала часть разорванной кабины. Между четвертым и пятым этажом застряло шасси, а чуть выше - обломок крыла. Все фрагменты самолета уже вытащили. И сейчас задача перед экспертами собрать все воедино для проведения полноценного расследования.

Су-34 разбился на несколько частей. Фото: t.me/BublikRomanEisk

- Забирают последние фрагменты - хвостовую часть и две турбины. Следственный комитет эвакуируют обломки, - сообщил глава района Роман Бублик. - Их специалисты соберут на Ейском аэродроме, чтобы восстановить конструкцию самолета для проведения экспертизы и установки причины трагедии.

Как правило, все, даже самые маленькие детали свозятся на площадку, где в дальнейшем авиаэксперты и правоохранители исследуют их на повреждения и устанавливают, к какой части самолета принадлежал фрагмент. Стоит сказать, что данная процедура проводится после любого крушения самолета. Так, например, в 2016 году в Сочи выкладывали все обломки рухнувшего Ту-154.

Назначена экспертиза

Отметим, что объективную информацию того, что на самом деле произошло с самолетом, дадут только бортовые самописцы. Они также были найдены во время разбора завалов.

Напомним, ранее министерство обороны РФ сообщило, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. При этом очевидцы добавляют, что летчики сделали все возможное, чтобы увести самолет от жилых домов.

В Ейском районе объявлен траур по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В эти дни в муниципалитете будут приспущены государственные флаги, отменят развлекательные мероприятия и передачи на телевидении и радио.

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