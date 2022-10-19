В республике реализуют указ Президента России Владимира Путина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее вводится режим повышенной готовности. В республике реализуют указ Президента России Владимира Путина. Его опубликовали на сайте Кремля 19 октября.

- Указом главы государства в регионах ЮФО, в том числе и в Адыгее, вводится режим повышенной готовности. Будем принимать все необходимые меры для выполнения соответствующих поручений Президента, - написал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - В приоритете остается и поддержка наших ребят – мобилизованных, добровольцев и контрактников.

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мурат Кумпилов поддержал решение президента. 16 октября глава региона заявил об отправке в зону СВО 50 мобилизованных с водительской подготовкой. Всего в регионе призвали 1,1% от состоящих на учете в военкоматах

- Команда из 50 наших земляков отправилась в Майкопскую бригаду материально-технического обеспечения. После поступления на службу они убудут в район СВО для выполнения задач по логистике, - сообщил глава республики.

Пока жители республики защищают свою Родину власти региона оказывают им и их семьям всестороннюю поддержку. С этой целью единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей будет осуществляться мобилизованным жителям республики, а также добровольцам специальной военной операции.

Кроме того, дети мобилизованных жителей Адыгеи будут посещать детсады бесплатно А их детей в школах, колледжах и техникумах обеспечат горячим питанием .

К слову, администрация региона создала несколько каналов коммуникации для оперативного информирования. Всю необходимую информацию и исчерпывающие ответы на вопросы можно получить, позвонив на номер 122, а также в Telegram-канале и пабликах в «Одноклассниках», ВК «Адыгея - частичная мобилизация».