Что происходит на Черноморском побережье после урагана 7 февраля 2023: перевернуты лодки, в школах отменены уроки и люди сидят без света

Основной удар приняли на себя курортные города. фото: пресс-служба ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

На Кубани продолжают действовать два штормовых предупреждения. Одно – по усилению ветра, второе – по лавиноопасности. Основной удар стихии приняли на себя черноморские города – Анапа, Новороссийск и Геленджик.

Ветер повалил деревья. Фото: t.me/alekseioderov

На побережье обрушился сильный ветер с порывами 30-40 м/с. Температура воздуха в ночные часы опускалась до -10°С, днём столбик термометра понизится воздух «прогревался» до -8°С.

- Второй день спасатели работают. Пилят упавшие деревья, помогают жильцам многоквартирных домов укреплять окна и рамы, убирают упавшие заборы. Берегите себя, - рассказал глава новороссийской Службы спасения Алексей Одеров.

Синоптики еще утром 7 февраля предупредили, что в связи с усилением ветра высока вероятность возникновения ЧС, связанных с обрушением рекламных щитов, баннеров, ветхих строений, а также широкоформатных слабоукрепленных конструкций, линий электропередач, падением кранов и прочих происшествий.

Самый действенный способ уберечь от урагана окна. Фото: t.me/alekseioderov

Жителям новороссийских высоток рекомендовали связывать между собой ручки окон крепкой бечевкой. Там, где это наивное предупреждение было проигнорировано, оконные рамы ветер вырывал «с мясом».

- Объехал город, лично проверил масштабы последствий разгулявшейся стихии. В уборке улиц от снега задействованы десятки человек, вся необходимая спецтехника, - сообщил глава администрации Новороссийска Андрей Кравченко.

Ночью коммунальные службы продолжат работать. Фото: пресс-служба администрации Геленджика,

Городские улицы дорожники весь день обрабатывали песко-соляной смесью. В городе подготовили к развертыванию 11 стационарных пунктов временного размещения на 550 человек.

Под особый контроль были взяты трансформаторные подстанции, линии электропередач и технологического оборудования. Из-за урагана за день произошли десятки обрывов и без света остались сотни жителей.

Жители Геленджик суки провели без света. Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Жители микрорайона Марьина Роща в Геленджике без электроэнергии остались в 5 утра. Сильные порывы ветра повредили линии электропередач и в итоге было обесточено все село.

- Чтобы наладить подачу, бригады электриков работали без отдыха. В течение дня несколько раз восстанавливали электроснабжение, но непогода снова рвала сети, - рассказал глава администрации Геленджика Алексей Богодистов.

На данный момент в селе Марьина Роща в домах горит свет. Электромонтажные бригады продолжают работать в Геленджике на улицах Островского, Одесской, Вишнёвой, в Кабардинке на улице Абрикосовая, а также в хуторе Широкая Щель.

В морпорту перевернулись лодки. Фото: t.me/navetru23

Кроме того, вероятно обледенение судов, а высота волн может достигать до 2,5 метров. В морпорту Геленджика под порывами ветра на бок легли шесть яхт.

- Наш парусный клуб пострадал не меньше, чем другие площадки в городе. Прогноз был известен, команда клуба готовилась, яхты были привязаны и укреплены, но всё равно их сдуло, к нашему сожалению, - делятся впечатлениями яхтсмены из клуба NAVETRU.

Тяжелая обстановка весь день была на трассах. Движение большегрузов в сторону Новороссийска остается ограниченным уже сутки.

- В связи с усилением ветра и ухудшением погодных условий, движение большегрузного транспорта по Федеральной автомобильной автодороге М4 "Дон" в сторону города Новороссийска 6 февраля было ограничено. В настоящий момент улучшения погодных условий ожидают водители более 50 транспортных средств, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Краснодарского края.

На трассе скопились полсотни машин. Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

Застрявших на зимней дороге дальнобойщиков отпаивают горчим чаем и выдают им сухпайки.

- В случае необходимости на территории региона готовы к развертыванию 326 пунктов обогрева, - в краевом ГО и ЧС подтвердили, что хотя по сильному ветру уже пройден, но морозы и метель в регионе еще сохраняются.

Дл водителей организовали пункты питания. Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

По прогнозам синоптиков с четверга осадки прекратятся. До конца недели по краю сохранятся минусовые температуры.

Читайте ТАКЖЕ:

Последствия урагана в Геленджике 7 февраля 2023: Многотонные яхты просто легли под ветром

В яхт-клубе Геленджика ураган перевернул шесть яхт (читать далее)

Готовимся к новому удару. Метеорологи огорошили снежным прогнозом в Краснодарском крае

Снежный ураган стихнет на Кубани только через два дня (читать далее)

Ураган в Новороссийске бушует второй день: падают светофоры, летают крыши, переворачиваются машины

В Новороссийске порывы ветра до 38 м/c сохранятся до вечера 8 февраля (читать далее)

Последствия снегопада в Краснодарском крае 7 февраля 2023: поваленные деревья, пробки и аварии

В Краснодарском крае прогнозируют снегопад до конца 7 февраля (читать далее)