Убитого приемной матерью в США Алешу Гейко и найденную 2-летней на улице в Краснодаре могли «продать» в США через одну и ту же фирму

Детей в США "покупали" через русских посредников Фото: Евгения ГУСЕВА

Кейт Хайс (или Катя Иванова, как ее нарекли в кубанском детдоме) - не единственная, кто обратилась в "КП"-Кубань" с просьбой разыскать ее краснодарские корни. Девочку нашли на улице 40 лет Победы, 43 в Краснодаре в 1992 году. А в квартире, где она предположительно проживала, - женский труп. Но эта умершая женщина не была ее матерью. И Катя вот уже 34 года пытается разгадать целый клубок тайн в своей биографии.

Кейт - Катя - не единственная, кто хочет найти родных в Краснодаре Фото: Личный архив

В США, где их жизнь, к счастью, вполне благополучно устроена, она объединилась в этой идее еще с несколькими уроженцами Краснодара. Их уже трое: Андрей Кристофф - морской пехотинец США, Ханна Киржинер - бизнес-адвокат из Виргинии и, собственно, Кейт Хайс - мама двоих сыновей и жена офицера ВМФ из маленького городка на берегу Тихого океана.

Но город рождения - Краснодар - это не все, что их объединяет. Всех троих усыновили в период с 1995 по 1997 годы. И такое совпадение кажется неслучайным.

Это как раз тот период, когда в Краснодаре действовало представительство благотворительного фонда "Юнона". Он был создан в Калифорнии в 1994 году в качестве некоммерческой организации и официально занимался благотворительной, образовательной и социальной деятельностью. Учредитель и президент фонда - гражданин России Иван Жердев на тот момент несколько лет жил в США. Фонд действовал в странах СНГ, включая Россию, Украину, Казахстан и Узбекистан, а также в Гватемале, Вьетнаме и других странах.

В 2006 году деятельность фонда стала участником международного скандала. Дело в том, что на территории России и других стран у "Юноны" была выстроена сеть так называемых координаторов. Их заподозрили в преступлении: за взятки якобы они узнавали у чиновников и сотрудников детских домов конфиденциальные данные о детях, находящихся в интернатах. Затем фонд продавал эти данные американским агентствам по усыновлению, получая от них от $10 тысяч до $20 тысяч за одного ребенка. Тогда в Краснодаре возбудили уголовное дело о нескольких десятках российских детей, чьи данные утекли за океан.

За фонд, впрочем, взялись, когда в одной из приемных семей в США случилась трагедия. Дело об убийстве приемного 6-летнего мальчика из Краснодара Алеши Гейко наделало шума на обоих континентах. В 2003 году ребенка усыновила бездетная чета из США, а через месяц мать Ирма Павлис забила своего названного сына до смерти. Призналась в своей нечеловеческой ярости женщина не сразу. И постоянно настаивала на том, что его биологические родители из России были алкоголиками, а мальчик унаследовал их дурной нрав. Ирму посадили. Но за этой историей потянулись другие ниточки.

Поток усыновлений остановили после убийства Алеши Гейко Фото: "КП" Архив

Оказывается, Алешу и его сестренку Юлю помогали усыновить в США как раз благотворители из Краснодара. Выяснилось, что делали они это за хорошее вознаграждение - гонорар фирме "Юнона" составил 11 тысяч долларов.

Кейт, Андрея и Ханну могли усыновить в США по той же схеме. Это доказывает переписка, имеющаяся в распоряжении редакции "КП"-Кубань", между приемными родителями Кейт и некой Натальей.

- Катя Иванова, которая им понравилась, абсолютно здоровый и нормальный ребенок. Она очаровательная и милая девочка. И передайте, пожалуйста, Норманнам, что если им понравился мальчик Аким на видео, ему скоро будет 5 лет, и мы сможем сделать оплату, как Брайану, - обращается женщина к кому-то по имени Пан и Стив, но адресует письмо Брайану (приемного отца Кейт зовут так).

И это доказывает, что усыновление детей из Краснодара в то время было поставлено на поток.

Впрочем, через год после арестов, обысков и обвинений в адрес учредителя фирмы "Юнона" в Краснодаре Ивана Жердева уголовное дело было прекращено.

- Следствие исчерпало все возможные и законные способы доказывания вины Жердева в инкриминируемых ему деяниях, - сообщала пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в 2007 году.

Жердева на тот момент обвиняли по трем статьям - части 1 статьи 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), части 3 статьи 159 (мошенничество) и статьи 198 (уклонение от уплаты налогов) УК РФ. А за год до этого с него сняли обвинения в мошенничестве. Но ничего из этого не дошло до суда.

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