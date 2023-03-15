Цветут магнолии, японская айва и ясень. Юг России встречает весну

На Кубани распустились фруктовые деревья. Фото: Анапское Черноморье.

На Кубань пришла настоящая весна. Улицы городов постепенно оживают, после промозглой зимы и надевают на себя яркие украшения. Если в Краснодаре деревья только выпускают почки и готовятся к цветению, то на побережье Черного моря они уже несколько недель радуют местных жителей и туристов своими невероятными ароматами.

Зацвела японская айва. Фото: Анапское Черноморье.

В конце февраля в Анапе распустилась японская айва. Продолжает свое цветение абрикос миндаль и ясень. Также на курорте царит буйство магнолии. Местные жители даже делятся между собой адресами, где можно посмотреть и сфотографироваться с этими нежными цветами.

Распустился ясень. Фото: Анапское Черноморье.

Полюбоваться магнолией можно и в Сочи. Теплый климат курорта позволяет цвести деревьям в самых обычных местах. Заметить розовые или белые бутоны можно совершая обычную прогулку по городу. Впрочем, такая же ситуация наблюдается и с мимозой. Желтые, похожие на маленькие бусины цветочки, распустились в Сочи еще в конце декабря. Они растут абсолютно во всех районах курорта от предгорья до побережья.

Цветущая магнолия. Фото: Анапское Черноморье.

В лесах Краснодарского края и Адыгеи первые цветы появились еще в январе. Такая аномалия произошла из-за сильного потепления и отсутствия снега, который решил выпасть впервые за зиму только в феврале.

Леса в цикламенах. Фото: https://t.me/lagonakitravel

Многие первоцветы, растущие в кубанских лесах, являются краснокнижными. Они находятся под усиленной охраной, а значит, за их сбор грозят серьезные штрафы.

Подснежники в лесу. Фото: Анапское Черноморье.

- Предусмотрено наступление административной ответственности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений. Это влечет за собой наложение административного штрафа на граждан от 3 до 5 тысяч. На должностных лиц - от 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Поляна крокусов. Фото: Анапское Черноморье.

В окрестностях Анапы первоцветы появились немного позже. Нарциссы, крокусы, примула и верба начали распускаться в конце февраля. Такое время цветения считается абсолютно нормальным.

- Первоцветы цветут уже 2-3 недели. Они начали распускаться от потепления в феврале. К 8 марта многие растения выпускают свои бутоны. Тем более что в последние годы зима достаточно теплая, все сдвинулось, - рассказывал «КП» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Анапские первоцвета. Фото: Анапское Черноморье.

На Кубани уже устоялась достаточно теплая, весенняя погода. Ожидается, что ближайшие дни природа края наполнится еще большими красками, а растения заполнят города своим буйным разнообразием.

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