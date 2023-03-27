«На людях порядочная мама, дома – изверг»: Свидетели в суде заявили о лицемерии родителей, которые убили и закопали пятилетнего сына в Краснодаре

Предполагается, что на следующем заседании могут огласить приговор

27 марта в Краснодарском краевом суде проходит очередное заседание по делу об убийстве пятилетнего мальчика. Андрюшу (имя изменено - от Авт.) убили собственные родители. Отчим Сергей Бугорков на допросе признался, что нанес крохе 38 ударов деревянным массажером по голове. А позже отказался от своих слов и заявил, что его пытали и заставили так сказать. Вину на себя взяла мать погибшего ребенка, она утверждает, что периодически избивала сына, и день трагедии не стал исключением.

В зале судебного заседания находится корреспондент KP.RU. Свидетелем со стороны отчима Сергея Бугоркова выступила знакомая семьи Марина Фоменко.

- Бугорков был моим рабочим: работал на участке, закладывал фундамент. К подсудимым неприязни не испытываю. Он работал три месяца, выполнял все качественно, я никогда не видела, чтобы он ругался или был пьяным. Он очень эмоциональный, но никогда не был агрессивным, - начала рассказ Фоменко.

Далее свидетель отметила, что дети не жаловались на отчима, а вот про маму говорили, что она часто била их.

- Я помню, что в то время Сергей судился по поводу родительских прав. Для меня было странно, что собственная мать забирает у дочери детей. Я ему говорила, что подумай какая Алена на самом деле, если у нее мать забирает ребенка. Значит, Алена делает что-то не так. Но он сказал, что очень любит ее, и дети должны быть с матерью. Когда дети приезжали на стройку, то всегда говорили, что очень рады, что жили с Сергеем и Аленой. Дети всегда говорили, что папа Сергей добрый, а мама злая, - сказала в зале заседания Фоменко.

По словам знакомой, все дети были счастливы, на людях родители были порядочными. Но, со слов свидетелей, мама дома становилась извергом и часто срывалась. Руки распускал и отчим Сергей, он не скрывал этого и от суда, отмечал, что лупил детей тряпичным ремнем. Соседи делали вывод о лицемерии родителей. Не совсем правдоподобны и показания знакомой, говорит правозащитник.

- Свидетель рассказала о том, что дети приходили к ней и говорили, как они счастливы жить с родителями, когда работал у нее Бугорков. Но есть нюанс - в это время, с мая по июль, дети жили у бабушки, - заметила адвокат потерпевших Евгения Тутушкина.

Стоит отметить, что после того, как Сергей Бугорков сообщил, что его на допросе пытали и «выбили» признательные показания, допросили правоохранителей. Гособвинитель отметил, что по данному факту провели проверку и информация об избиениях со стороны следователей оказалась ложной.

Следующее заседание назначили на 5 апреля. По предварительным данным, оно будет заключительным.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Алена Масленникова (родная мать Андрюши) и Сергей Бугорков обнаружили, что мальчик мертв, после этого решили разыграть пропажу, закопав тело Андрюши на берегу реки Кубань. После этого парочка заявила в полицию, что вся семья отдыхала на природе, а пятилетний мальчик ушел кормить котенка и исчез. Ребенка почти сутки искал весь Краснодар, пока не вскрылась ужасная правда.

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