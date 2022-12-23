«Золотой судье» Елене Хахалевой грозит депортация из Грузии

Судья Елена Хахалева Фото: из личого архива Елены Хахалевой

Год назад «золотая судья» Елена Хахалева покинула Россию. Аккурат перед заседанием Высшей квалификационной коллегии. Именно тогда рассматривалось обращение главы СК Александра Бастрыкина, который просил возбудить уголовное дело в отношении служительницы Фемиды. Поводом стало ее отсутствие на рабочем месте. По версии следствия, бывшая судья «прогуливала заседания» в Краснодарском краевом суде, при этом в табелях ее отлучки зафиксированы не были. За 127 дней прогулов она незаконно получила 1,19 млн рублей зарплаты. ВККС добро на расследование дали, но, увы, опросить экс-судью не успели в связи с ее отъездом зарубеж.

Елена Хахалева вот уже больше года живет в Грузии. По словам ее защитника, экс-судья проходит лечение в Тбилиси. Правда, на заседании по избранию меры пресечения, следствие отметило - «медицинской документации, подтверждающей наличия у Хахалевой заболевания, препятствующего ее прибытию на территорию РФ», не было представлено.

Любопытно и то, как долго бывшая судья живет за границей. Так, срок разрешенного пребывания в Грузии составляет 1 год. А Елена Хахалева явно превысила его.

- В случае, если она попала на территорию Грузии по своему заграничному паспорту, тогда через год миграционная служба начнет разбирательства, которые в итоге приведут к депортации и штрафу, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Матвей Голиков. - Однако, если у судьи было двойное гражданство, тогда ей абсолютно ничего не мешает находиться на территории Грузии столько, сколько потребуется.

Поговаривают, что у Елены Хахалевой может быть гражданство Грузии. В сети выкладывалось грузинское удостоверение личности с ее фотографией и датой рождения, но оформленное на другую фамилию. Паспорт выдан на фамилию Зилпимиани - такая же была у бывшего мужа судьи. Правда, подлинность документа не подтверждалась.

Поговаривают, что у Елены Хахалевой может быть гражданство Грузии.

Если же у Елены Хахалевой все-таки есть двойное гражданство, то по закону занимать должность судьи она не имеет права. Чтобы продолжать выносить приговоры, она должна была отказаться от гражданства другого государства – в таком случае препятствий для занятия соответствующих постов нет.

Стоит сказать, что «золотая судья» могла ненадолго выехать в соседнюю Турцию, причем даже на машине. Для этого нужно проехать через КПП «Сарпи» (у моря) или КПП «Вале», который находится в Адигенском районе Грузии. В этом случае бывшая служительница Фемиды должна иметь лишь загранпаспорт.

Напомним, на данный момент Елена Хахалева объявлена в международный розыск. В июне 2022-го суд в Ростове заочно арестовал ее. При задержании на территории России или в случае выдачи из-за границы она будет отправлена в СИЗО на два месяца.

- На данный момент в отношении Елены Хахалевой возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», а также ч.2 ст.292 УК РФ «Служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства», - сообщал kp.ru в СК России.

История с «золотой судьей» тянется вот уже пять лет. А отправной точкой стала роскошная свадьба дочки вершительницы судеб Елены Хахалевой. Молодожены – Софья и Вадим Бадалов – пели и плясали под аккомпанемент Николая Баскова, Веры Брежневой, Валерия Меладзе, Сосо Павлиашвили и других звезд отечественной эстрады.

После торжества начались всевозможные проверки Елены Хахалевой. Разбирательства затронули и ее работу в судейском аппарате, и образование. В итоге женщина в черной мантии лишилась своего статуса и шикарного места в Краснодарском краевом суде.

КСТАТИ

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