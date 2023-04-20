В Краснодаре концерт группы «Алиса» отменен 28 апреля

Почему группа решила отказаться от выступления в Краснодаре, пока неизвестно. Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

В Краснодаре отменен концерт группы «Алиса». Он должен был состояться 28 апреля в Кроп arena, что находится на улице Путевой. Однако за неделю до выступления команда во главе с неизменным лидером Константином Кинчевым объявила, что концерт в кубанской столице не состоится. Как уточняется, было принято решение о его переносе на осень.

Выступление российской рок-группы теперь состоится 6 октября. Об этом сказано в официальном заявлении «Алисы», опубликованном в их группе «Вконтакте».

- Площадки те же, все купленные билеты действительны, - сообщают поклонникам администраторы группы. - Сдать билет можно в местах приобретения.

Их можно вернуть в кассе или же на сайтах-агрегаторах, где совершалась онлайн-покупка.

Почему группа решила отказаться от выступления в Краснодаре в апреле, неизвестно. Официальных причин не называется. Любопытно, что «Алиса» после пятилетнего перерыва перенесла концерты не только в кубанской столице, но и в Воронеже, Волгограде, а также в Ростове-на-Дону.

Напомним, что в Краснодаре после жалоб не состоялся концерт группы Shortparis. А концерт группы «ГРОТ» отменили в Краснодаре за час до выступления. Исполнители раздали автографы и общались с фанатами прямо улице в центре города, а после уехали.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре не выступили перед своей публикой Инстасамка, Александр Ревва, Ани Лорак, Валерий Меладзе и другие звезды, которые выступали против СВО.

Кстати, по графику у Валерия Меладзе запланировано выступление в Сочи. Но продажа билетов на его концерт, как и во многих городах, прекращена.