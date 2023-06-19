Вернулись не все. Самые громкие исчезновения людей в Краснодарском крае, которые произошли весной 2023 года

Андрей Лифарь, Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко погибли. Фото: "Лиза Алерт"

Люди в Краснодарском крае, как и по всей стране, к сожалению, пропадают нередко. Объявления о поисках исчезнувших становятся обыденным наполнением соцсетей. Чаще всего их находят полиция или волонтеры, многие возвращаются домой сами. Но бывает и такое, что они становятся жертвами циничных преступлений.

Собрали все громкие пропажи, которые произошли весной 2023 года.

Убийство аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мастыко

Новости о пропавших работниках агентства развлечений появилась 28 апреля. Кирилл Чубко и Татьяна Мастыко возвращались с работы из станицы Крыловской домой в Усть-Лабинск, где жили, на машине. Ночью Кирилл позвонил жене и сказал, что у них спустило колесо и сейчас они заняты ремонтом, успокоил ее. Но через некоторое время перестали выходить на связь. Первой забила тревогу жена Кирилла, когда он перестал выходить на связь, и обратилась к волонтерам и сотрудникам полиции.

Четверо суток бесследно исчезнувших искали вблизи предполагаемого места пропажи. Их тела нашили закопанными в лесополосе. Причастные к убийству были задержаны. Ими оказались трое мужчин 30, 31 и 45 лет. Они и их жертвы столкнулись на одном участке дороги случайно. Увидев одиноко стоящих ночью на трассе мужчину и девушку, банда решила расправиться с ними и забрать деньги и ценности. Похитив средства с банковских карт –а это примерно 190 тысяч рублей-, убили аниматоров, потом сокрыли тела и сожгли машину.

Нашли преступников по камерам видеонаблюдения. 31-летнего Демьяна Кеворкьяна задержали в Краснодаре, 44-летнего Арама Татосяна – в Апшеронске, 30-летнего Анатолия Двойникова – в Тихорецке. И, как оказалось, один из подозреваемых, Демьян Кеворкьян, – организатор банды, которая орудовала на Кубани почти 10 лет назад: грабила и разбойничала.

Троих подозреваемых арестовали на два месяца. Пока идет следствие, они будут находиться за решеткой.

Кирилла Чубко похоронили в родном Усть-Лабинске, а Таню Мостыко погребли в сибирском городе, откуда она приехала несколько лет назад на Кубань.

Уехал по работе и пропал почти на месяц

После гибели аниматоров вся Кубань стояла на ушах. Наверное, именно поэтому загадочное исчезновение бизнесмена из Кропоткина вызвало сильный резонанс. Александр Полещук уехал из дома 10 мая на работу – ему надо было решить строительные дела в соседней станице Новопокровской. Но потом он сменил курс. Сначала поехал в Ростовскую область, а потом рванул в сторону Волгограда. На седьмой день поиска обнаружили его темно-зеленый автомобиль «Субару» в лесополосе около городка Котельниково Волгоградской области. Мужчины в нем не было, как и ключей, документов на нее и личных вещей.

Поговаривали, что он скрывался от крупных долгов и участвовал в финансовой пирамиде. Но родственники эту информацию не подтверждали.

Вечером 31 мая Александра нашли у родни в станице Казанской, куда приехал накануне. Он был с тростью и объяснил, что за время его отсутствия ничего противоправного в отношении него не совершалось.

Где он был все это время, так и осталось неизвестным. Родственники отказались комментировать это после того, как он вернулся домой.

«Он был жизнерадостным человеком»

Пока искали Александра Полещука из Кропоткина, в Новороссийске пропал еще один бизнесмен. Андрей Лифарь уехал из дома 25 мая. Предварительно он оставил ключи от квартиры и телефон в гараже и уехал на белой «Тойоте». Родственники думал, что по работе, мужчина занимался электромонтажом.

Но вечером 31 мая стало известно, что его иномарку нашли в лесополосе под Новороссийском. Чуть позже в «ЛизаАлерт» сообщили о завершении поисков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Буду показывать ему папу, но только на записи». Вдова убитого аниматора опубликовала архивное видео с сыном и покойным мужем

Петицию за пожизненный срок для убийц аниматоров на Кубани за месяц подписали больше 61 тысячи человек (подробнее)

«Два дня перед похоронами держала его руку»: Вдова убитого аниматора поделилась душераздирающим воспоминанием

Вдова убитого на Кубани аниматора рассказала, что происходило до похорон в ее доме (читайте здесь)

Обвиняемого в убийстве аниматоров на Кубани после обвинительного приговора не отправят в тюрьму

Анатолий Двойников останется в СИЗО еще несколько месяцев (подробности)