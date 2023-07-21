«На суше могут взрывать дома изнутри». Чем грозит выход смерчей на побережье Черного моря

Тройной смерч в Туапсе

На побережье Краснодарского края летом очень часто можно увидеть смерчи. В основном они появляются только над Черным морем. Их образование происходит из-за мощных вторжений холода, когда поверхность моря достигает температуры более 24-25 градусов.

Совсем недавно в Туапсинском районе одновременно видели сразу три смерча. Жителей и гостей курорта очень напугало подобное природное явление. Но эксперты успокаивают: конкретно у берегов Кубани не образовываются воронки разрушающей силы за счет мягкого климата.

Но что же представляют собой смерчи и чем могут грозить при непогоде, рассказала заместитель начальника Краснодарского ЦГМС Валентина Белан.

- Внешне смерч похож на конусообразный облачный столб, опускающийся вниз. От земли вверх поднимается другой столб, который состоит из пыли, мусора или воды. В него вовлекаются различные предметы, лежащие на земле. В центральной части смерча давление воздуха значительно ниже, чем на его внешней стороне, - сообщила Валентина Белан.

Уточняется, что воздух в смерче всегда идет вверх. Движение в воронке круговое. Над сушей оно может приблизиться к скорости звука и достигнуть 1000 -1200 километров в час. Подобное природное явление, когда смерч из воды выходит на сушу, считается самым опасным. Его называют торнадо.

- Когда смерчи двигаются над землей с большой скоростью, производят очень крупные разрушения. Стихия перемещается со скоростью 40-60 километров в час. От нее невозможно убежать, но можно уехать на машине. Правда, сделать это тоже очень сложно, потому что практически невозможно предугадать путь перемещения смерча, - поделилась заместитель начальника Краснодарского ЦГМС.

Стоит отметить, что разрушительная сила смерча связана не только с большой скоростью движения. Урон наносится из-за быстро меняющегося в нем атмосферного давления. Именно поэтому дома запертыми дверями, расположенные в зоне прохождения смерча, иногда просто «взрываются» изнутри.

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