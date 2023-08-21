Более 10 лесных пожаров за две недели, пикники запретили: Что происходит на юге России из-за сильной жары

В лесах Кубани вспыхивают пожары

Август – традиционно пожароопасный месяц в Краснодарском крае. Только за последние две недели зафиксировали около десяти возгораний в лесах. Огнеборцам удалось потушить все пожары. К счастью, языки пламени не охватили деревья. Горел только лесной подстил. Спасателям пришлось даже поднимать в воздух вертолет, чтобы потушить сухую траву.

«Спасибо всем, кто принимал участие в тушении, за оперативную и профессиональную работу. Зачастую причиной пожаров становится человеческий фактор. Поэтому в регионе действует временное ограничение на посещение лесов», - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Из-за сильной жары 21 августа объявили пятый класс пожарной опасности. Его ввели в 26 городах и районах края: Горячий Ключ, Крымский, Абинский, Северский, Новокубанский, Успенский, Курганинский, Отрадненский, Староминский, Ленинградский, Белоглинский, Новопокровский, Кавказский, Тбилисский, Гулькевичский, Брюховецкий, Тимашевский, Динской, Кореновский, Усть-Лабинский, Туапсинский районы и Армавир, Краснодар, Анапа, Новороссийск, Геленджик. Здесь посещение лесов строго запрещено.

За нарушение правил безопасности турист может получить штраф от 1,5 до 100 тысяч рублей. А, если из-за отдыхающих начался пожар в лесу, то штраф может достигнуть 1 миллиона рублей.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время сохранится высокая температура. А в Краснодаре столбики термометров зашкаливают. В последний раз такая жара в краевой столице была 66 лет назад.

Крупный пожар в Геленджике тушили с вертолета

На курорте огонь охватил почти три гектара леса. Пожарные тушили сухую траву с земли и с воздуха. Уже названа причина пожара в лесу Геленджика 18 августа 2023. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожности и халатности отдыхающих.

Еще один пожар вспыхнул в Геленджике в ночь с 18 по 19 августа. В районе жилого комплекса «Династия» загорелся лесной подстил. В борьбе с огнем объединились пожарные, работники администрации и коммунальных предприятий, жители. Было задействовано 45 единиц техники и более 100 человек. Пожар тушили всю ночь. Полностью ликвидировать огонь удалось к 10:55 19 августа.

Мощный пожар вспыхнул в Анапе 19 августа 2023

Новый удар стихии приняла на себя Анапа. Здесь вспыхнули плавни. Они загорелись в районе полудня – у хутора Чембурка. Площадь пожара составляла 600 квадратных метров. С огнем боролись 19 человек и пять единиц техники. Пожар также удалось ликвидировать. К слову, из-за жары закрыли для туристов заповедник «Утриш»

«Призываю всех жителей и гостей края к ответственности, не разводите костры и не пользуйтесь открытым огнем, берегите природу, себя и свое здоровье», - заключил Вениамин Кондратьев.

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