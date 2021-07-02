Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Фото: администрации края.

С 1 июля в регионе вступают новые правила заселения в отели, гостиницы, пансионаты и санатории. Кроме привычных вещей, с собой в отпуск теперь нужно захватить либо прививочный сертификат, либо одну из двух справок. ПЦР (тест действителен 72 часа) покажет, что нет ковида, а вторая - что уже переболели не больше полугода назад. В связи с ростом числа зараженных (за минувшие сутки в крае выявили 202 случая) губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сделал заявление для туристов, которые едут в Краснодарский край.

- Мы осознанно пошли на этот шаг, чтобы обезопасить жителей и гостей Кубани, - говорит глава региона. - Сегодня на наших курортах одномоментно отдыхают 400 тысяч туристов.

Из них, по словам Вениамина Кондратьева, более 90 процентов – это гости из других регионов страны и зарубежья.

- Да, нам прогнозировали отток туристов, аннулирование броней чуть ли не до 80 процентов, что спрос на отдых у нас снизится, - уточняет губернатор.

Как говорит глава края, общий анализ ситуации на туристском рынке показывает - отмена в среднем одна на десять бронирований. То есть не значительна.

- Сейчас на наших курортах значительно больше отдыхающих, чем было в июле прошлого года, - говорит Вениамин Кондратьев. - Надеюсь на понимание туристами принятых мер, и их ответственность за свое здоровье и здоровье других отдыхающих. Повторюсь, это делается в первую очередь для безопасности наших курортов.

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