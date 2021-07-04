Какие документы требуют у туристов, отправляющихся в Адыгею

Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ.

На всех курортах Краснодарского края с июля начали действовать новые правила для туристов. Эти антиковидные меры должны помочь сдержать распространение коронавируса в регионе - кому хочется слечь после отпуска у моря? В отели, гостиницы, пансионаты и санатории, а также кемпинги на Черноморском побережье можно поселиться, доказав, что ты здоров. На ресепшн достаточно предъявить прививочный сертификат либо одну из двух справок - отрицательный ПЦР-тест или документ от врача, что вы переболели ковидом.

Но многих отдыхающих интересуют, какие ограничения действуют в Адыгее. Ведь, приезжая в Краснодарский край, многие отправляются и в горы, что находятся в соседней республике, на знаменитые водопады Руфабго,не прочь туристы заглянуть и на адыгейские термальные источники.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», от людей, которые планируют заселяться в гостевые дома на территории Адыгеи, никаких справок требовать не будут. Но только, если они не останутся ночевать на территории Краснодарского края.

Кроме того, путешественников, которые добираются в Адыгею на автомобилях, не останавливают.

- На данный момент ужесточать условия въезда для отдыхающих мы не планируем. Сейчас на территории Адыгеи ограничений для туристов, введенных из-за коронавируса, нет. В ближайшее время ПЦР-тесты или другие справки не планируется вводить, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения республики. - Единственное - в республике по-прежнему действует масочный режим во всех общественных местах, а также социальная дистанция.

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