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4 июля 2021 11:05

Анапа, кажется, треснет по швам: в первые выходные после введения ограничений пляжи забиты

От желающих погреться на южном взморье нет отбоя
Авторы (2):
Ева МУР
Максим ПЕСКОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Туристов на пляжах - тьма

Туристов на пляжах - тьма

Фото: Максим ПЕСКОВ

Пляжи Анапы фактически трещат по швам. Туристов столько, что свободные места остались разве что у самой кромки моря. Водичка прогрелась до 25 градусов.

Мест на песке почти не осталось

Мест на песке почти не осталось

Фото: Максим ПЕСКОВ

С 1 июля здесь, как и по всей территории Краснодарского края, действуют особые правила заселения в отели, гостиницы, санатории и пансионаты. На ресепшн нужно показать либо прививочный сертификат, либо одну из двух справок: отрицательный ПЦР (тест действителен 72 часа) или то, что уже переболели ковидом, но не больше полугода назад.

Лежаки многие предпочитают не брать, цены кусаются

Лежаки многие предпочитают не брать, цены кусаются

Фото: Максим ПЕСКОВ

- Я из Архангельска, приезжаю сюда, наверное, уже раз 10-ый. И всегда к одной и той же хозяйке частного дома. Мне все нравится, цены нормальные, продукты качественные, - говорит Евгения, одна из туристок на пляже.

По словам отдыхающей, конечно, справок при заселении с нее не спросили, но в этом и нет необходимости.

Вода прогрелась до комфортных температур

Вода прогрелась до комфортных температур

Фото: Максим ПЕСКОВ

- Я сделала прививку еще в апреле. Поэтому вольна выбирать для себя условия на отдыхе по кошельку, и по удобствам. За безопасность свою я не переживаю. У меня в семье медики, они посоветовали сделать прививку. Даже если заболею, то перенесу легко, - продолжает Евгения. - А из заграницы можно же какую-угодно заразу сейчас завезти.

Впечатление, что отдыхает здесь вся страна

Впечатление, что отдыхает здесь вся страна

Фото: Максим ПЕСКОВ

Таких, как она на центральном пляже Анапы большинство. Многие свой выбор в пользу отечественного курорта объясняют, как не удивительно, как раз эпидемиологической безопасностью.

- Я из Питера. Живу у частника. Все нормально у меня с прививками, на работе условие поставили - сделал, - говорит еще один отдыхающий Сергей. - У нас в городе, правда, меры строже.

Но место для пляжного волейбола всегда найдется

Но место для пляжного волейбола всегда найдется

Фото: Максим ПЕСКОВ

По оценкам специалистов, сейчас в Анапе отдыхают больше сотни гостей из разных регионов страны. Действительно, на пляже - вся Россия.

К морю в Анапе настоящее паломничество

К морю в Анапе настоящее паломничество

Фото: Максим ПЕСКОВ

- Только что приехали из Самары, сейчас пойдем в гостиницу заселяться, а пока пришли на море посмотреть, - улыбается еще один мужчина.

И пока недостатка желающих отдохнуть на южном взморье не наблюдается.

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