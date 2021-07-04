Анапа, кажется, треснет по швам: в первые выходные после введения ограничений пляжи забиты

Туристов на пляжах - тьма Фото: Максим ПЕСКОВ

Пляжи Анапы фактически трещат по швам. Туристов столько, что свободные места остались разве что у самой кромки моря. Водичка прогрелась до 25 градусов.

Мест на песке почти не осталось Фото: Максим ПЕСКОВ

С 1 июля здесь, как и по всей территории Краснодарского края, действуют особые правила заселения в отели, гостиницы, санатории и пансионаты. На ресепшн нужно показать либо прививочный сертификат, либо одну из двух справок: отрицательный ПЦР (тест действителен 72 часа) или то, что уже переболели ковидом, но не больше полугода назад.

Лежаки многие предпочитают не брать, цены кусаются Фото: Максим ПЕСКОВ

- Я из Архангельска, приезжаю сюда, наверное, уже раз 10-ый. И всегда к одной и той же хозяйке частного дома. Мне все нравится, цены нормальные, продукты качественные, - говорит Евгения, одна из туристок на пляже.

По словам отдыхающей, конечно, справок при заселении с нее не спросили, но в этом и нет необходимости.

Вода прогрелась до комфортных температур Фото: Максим ПЕСКОВ

- Я сделала прививку еще в апреле. Поэтому вольна выбирать для себя условия на отдыхе по кошельку, и по удобствам. За безопасность свою я не переживаю. У меня в семье медики, они посоветовали сделать прививку. Даже если заболею, то перенесу легко, - продолжает Евгения. - А из заграницы можно же какую-угодно заразу сейчас завезти.

Впечатление, что отдыхает здесь вся страна Фото: Максим ПЕСКОВ

Таких, как она на центральном пляже Анапы большинство. Многие свой выбор в пользу отечественного курорта объясняют, как не удивительно, как раз эпидемиологической безопасностью.

- Я из Питера. Живу у частника. Все нормально у меня с прививками, на работе условие поставили - сделал, - говорит еще один отдыхающий Сергей. - У нас в городе, правда, меры строже.

Но место для пляжного волейбола всегда найдется Фото: Максим ПЕСКОВ

По оценкам специалистов, сейчас в Анапе отдыхают больше сотни гостей из разных регионов страны. Действительно, на пляже - вся Россия.

К морю в Анапе настоящее паломничество Фото: Максим ПЕСКОВ

- Только что приехали из Самары, сейчас пойдем в гостиницу заселяться, а пока пришли на море посмотреть, - улыбается еще один мужчина.

И пока недостатка желающих отдохнуть на южном взморье не наблюдается.

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