Туристов меньше, но мы замки не вешаем: туроператоры твердят о закрытых отелях в Сочи, хотя сами владельцы гостиниц ждут гостей

Мини-отели Лоо Фото: Виктор КЛЮШКИН

Август – пик сезона в Сочи. Переполнены пляжи, в кафе – очереди, на горных маршрутах наблюдается столпотворение туристов. Отдыхающие купаются и загорают и не спешат разъезжаться после введённых ограничений. Средняя загрузка санаториев Сочи составляет 75-77%. На курорте отдыхают около 170 тысяч туристов. Выяснили, как новые требования заселения повлияли на работу гостевого сектора.

Мини-отели Лоо Фото: Виктор КЛЮШКИН

В курортных поселках Лоо и Вардане практически каждый частный дом гордо называет себя мини-отелем. Кругом висят объявления: «Сдаются комнаты». Стучимся в одну из обвитых плющом калиток и попадаем во двор гостевого дома «У Ашота».

- А где ваши чемоданы? Эээ… жаль, что вы не туристы, - разочаровано вздыхает Ашот Маркарян.

Его бизнес в середины лета не на коне, а ведь так все хорошо начиналось. Сейчас из восьми номеров (их по четыре на втором и третьем этажах частного дома) заняты пять.

- У всех отдыхающих сам проверяю прививочные сертификаты. Мне неприятности не нужны, - говорит Ашот Маркарян. – Но в августе гостей меньше, чем в июле, что для Сочи нонсенс.

Тем не менее, гостевой дом «У Ашота» закрываться не собирается.

- В Сочи можно купаться в море до конца октября, надеюсь еще на бархатный сезон, - делится планами хозяин мини-гостиницы. – Буду работать до последнего туриста.

Четырехэтажный гостевой дом «Лазурь» тоже не пустует. Практически на каждом балконе сушатся купальники и полотенца. У входа стоит два такси, отдыхающие выгружают из багажника вещи. Заходим во внутрь. На ресепшен нас встречает администратор. Она улыбается через маску.

- Нет, закрываться не собираемся, - отмечают в отеле. – А зачем? Впереди бархатный сезон. Сейчас примерно половина номеров занята. В основном это гости из столицы – они еще весной сделали прививки и теперь путешествуют без проблем. Работа всегда выгоднее простоя.

КОНКРЕТНО

Аналогичная ситуация и в других мини-отелях курорта. Всего на курорте принимают гостей 2875 объектов санаторно-курортной отрасли, рассчитанных на 198 518 мест.

- За семь месяцев текущего года в Сочи отдохнули 4 миллиона 130 тысяч туристов, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта. - Спрос на отдых в Сочи по-прежнему остаётся высоким, люди с пониманием отнеслись к новым требованиям.

В отелях и гостиницах персонал продолжает работать в усиленном режиме, регулярно проводится санитарная обработка.

В Сочи на данный момент работают 32 пункта вакцинации, в том числе пункт на базе гранд-отеля «Жемчужина». Многие туристы предпочитают пройти вакцинацию в комфортных условиях: отдыхая на море.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что с 1 августа в отели и гостиницы Сочи нужно приезжать с медицинскими документами. Теперь заселяют только с прививочным сертификатом, справкой о перенесенном заболевании или медотводом. Вакцинироваться можно и на курорте.

Причем, многие санатории и отели организуют трансфер в ближайший пункт вакцинации или начали делать прививки на своей территории. Всего в августе Сочи планирует принять около 900 тысяч туристов. С 1 января город уже принял 4 млн 130 тысяч гостей. Прививочная кампания продолжается, все с пониманием относятся к принятым мерам.