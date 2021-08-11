«Вынес двоих, а еще одного не успел!»: краснодарец бросился в огонь, чтобы спасти соседей

Пламя уничтожило всю квартиру Фото: Юлия Чубакова

Спасатели продолжают разгребать завалы после жуткого пожара, вспыхнувшего из-за бытового газа в четырехэтажном доме на Орджоникидзе. Но, по словам очевидцев, еще до того приезда экстренных служб, в огонь бросались обычные люди.

Один из жильцов соседнего дома во время пожара не побоялся и забежал в подъезд, когда узнал, что в полыхающей квартире находятся люди.

Ночью я услышал грохот. Подумал, что это загорелась машина, которая стояла около нашего дома на протяжении долгого времени, - рассказывает «КП» - Кубань» Анатолий, выносивший пострадавших из огня. - Когда выбежал на улицу, увидел на верхнем этаже соседнего дома пламя. Я и другие жители дома быстро направились в ту квартиру. Там мы увидели людей и начали их быстро эвакуировать оттуда. Нам удалось спасти мужчину и женщину. А вот их сына-инвалида, к сожалению, нет.... Он находился в дальней комнате. Поскольку огонь был слишком сильным, нам не удалось туда пройти.

Как стало известно, 25-летнего Тимура Т. придавило бетонной плитой. Жил молодой человек вместе с мамой Галиной и отчимом Сергеем. Их успели спасти. Правда, во время пожара люди получили сильнейшие ожоги.

- Их было не узнать! Волосы у мужчины седые были, а из-за огня сильно обуглились. На коже тоже не было живого места — врачи ему и супруге сразу ставили противоожоговые бинты, - рассказывают знакомые семьи. - Оба были в шоковом состоянии после произошедшего. О том, что Тимура больше нет, врачи пока не рассказывают им.

Сейчас пострадавшие находятся в ожоговом центре в тяжелом состоянии. А тем временем следователи разбираются в произошедшем.

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