Телеса чуть прикрыты: в Сочи девушка легла загорать под окнами школы в крошечном бикини

Фото: кадр из видео

До конца лета остается меньше двух недель. Отдых на черноморском побережье - в самом разгаре. Вот только природа, видимо, решила закончить курортный сезон досрочно - синоптики вновь твердят об ухудшении погодных условий. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Но отпускники не теряют времени зря - все равно продолжают наслаждаться уходящими летними деньками. Некоторым для этого даже пляж не нужен! Вот, например, в Сочи девушка устроилась загорать в самом центре города.

Дама расстелила полотенце на траве в нескольких метрах от школы. На зеленой, стриженой лужайке она разлеглась в крошечном бикини, которое едва прикрывает ее прелести. И ладно бы в таком виде она отдыхала у моря. Солнечные ванны она решила принять прямо под окнами учебного заведения.

- Вот детская школа, - комментирует на видео мужчина. - Вот памятник... а вот люди загорают.

Девушку, по всей видимости, место ничуть не смутило. Не обращала внимания она и на случайных зевак, проходящих мимо. Дама так и продолжила лежать, подставляя солнцу разные бока.

Уж чем руководствовалась девушка, неясно. То ли искала место, где нет туристов, то ли просто поленилась идти на пляж. Но в соцсетях комментаторы разделились на два лагеря. Пока одни девушку осуждают - мол, думать надо, прежде чем светить своей фигурой около школы, другие же - встали на ее защиту.

- Да отстаньте вы от девушки, не голая же лежала! - писали пользователи.

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