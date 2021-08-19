В Геленджике мощный смерч вышел на сушу

Фото: кадр из видео.

19 августа непогода в Краснодарском крае продолжает бушевать. Пока заливало Анапу и топило Славянск-на-Кубани, в Геленджике в этот момент туристы наблюдали грозное явление природы. В море образовался мощный смерч.

Вихрь несколько минут бушевал над гладью воды. Завороженные туристы, естественно, прятаться не спешили - смотрели, что же будет дальше. А некоторые еще и включили камеры мобильных телефонов - запечатлеть смерч хотели все.

В какой-то момент воронка стремительно направилась к берегу - тут-то люди, испугавшись, стали сворачивать полотенца и поспешили уйти подальше от воды. Чудом никто не пострадал. Потому смерч в итоге вышел на сушу и показал свой крутой нрав.

За считанные секунды вихрь стал крушить все, что попадалось ему на пути. Он поднял в воздух пару лежаков и полотенец, а затем через мгновенье исчез.

Стоит сказать, что обычно смерчи образуются в теплое время года, когда земля и вода в море прогреваются. Август - тот период, когда на Черноморском побережье их можно встретить чаще всего. За месяц в море могут "прогуляться" семь, а то и восемь вихрей.

НА ЗАМЕТКУ

Большинство водяных вихрей распадаются еще в море. Однако МЧС настоятельно рекомендует жителям и гостям Краснодарского края отказаться на время от купания в море, по крайней мере пока действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, воронки в море могут образоваться на участке от Анапы до Магри. Кроме того, до 21-го числа включительно на территории региона могут пройти сильные дожди, возможен град и грозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Затоплены трассы в сторону моря, вырваны с корнем деревья, бушует шторм: по Краснодарскому краю ударила новая стихия

На трассу, по которой обычно тысячи туристов едут к морю - Абинск – Шапсугская - сошел сель (подробнее)

«Главное - продержаться ночь!»: На Краснодарский край движется дьявольская непогода

По словам синоптиков, всем районам Кубани нужно подготовиться к стихии (читайте далее)

Штормовое предупреждение с 19 по 21 августа объявлено на Кубани

В крае ожидаются ливни с градом и шквалистый ветер до 20 метров в секунду (подробнее)

Смерчи, сильный ветер и ливни: на Сочи надвигается очередной шторм

«Полоскать» курорт будет два дня (читайте также)