Туроператоры, которые раньше заявляли об отменах броней на курорты из-за COVID-ограничений, взяли свои слова обратно

Туристы едут в Сочи в том числе и за потрясающими закатами Фото: Сергей КУЛАКОВ

Увидев официальные цифры курортного сезона, туропоператоры признались, что ошибались. Дело в том, что когда на курортах Краснодарского края ввели новые правила для отдыхающих, компании занервничали, мол, людей станет меньше, сезон будет сорван. И твердили, что люди начали массово отменять поездки в Краснодарский край, мол, до 70% бронирований – аннулировано.

Напомним, что с 1 июля на курорты Краснодарского края можно было приехать либо с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, либо со справкой о вакцинации. А уже с 1 августа требования ужесточили – только привитым. Ну или с медицинским отводом, или же при условии, что турист привьется в течение трех дней на курорте.

Пляжи Сочи Фото: Сергей КУЛАКОВ

А теперь мы смотрим на цифры статистики, которые говорят о том, что летний сезон в крае прошел успешно. Больше всего туристов отдохнуло в Сочи. Причем гостей было на 10 процентов больше, чем в 2019 году.

- С начала года к нам приехало более 5 миллионов отдыхающих, - пояснили глава курорта Алексей Копайгодорский. - Около 70 % туристов прибывают в Сочи уже с прививкой от коронавируса, остальные прививаются у нас.

И чтобы турист вакцинировался, пункты открыты в четырех гостиницах – в «Жемчужине», «Светлане», «Красной Поляне» и в «АкваЛоо». А из всех остальных отелей курорта гостей возят на автобусах к пунктам вакцинации.

А тем временем туроператоры Сочи уже взяли свои слова обратно, что гостей летом на курорте не будет.

- Когда только объявили о том, что в крае вводят ограничения из-за коронавируса, действительно были отмены. И мы думали, что люди к нам больше не приедут, - рассказала в беседе с корреспондентом «КП» - Кубань» владелица крупной турфирмы в Сочи. – Но теперь вынуждены признаться, что зря переживали. Туристы продолжают прибывать, причем выбирают именно сентябрь-октябрь, чтобы насладиться нашим городом. Несмотря на то, что наступила осень, гостей меньше пока не стало. Мало того, мы уже вовсю бронируем курорты Красной Поляны на ноябрь.

Национальная система бронирований отелей Bronevik.com тоже изучила направления, куда ездили отдыхать россияне. И курорты Краснодарского края оказались на втором месте по популярности после Санкт-Петербурга.

- Третье место – у Москвы. И если в Северной столице и на Кубани туристы проводили в среднем по два дня, то в столице гости задерживались почти на неделю, - говорят в системе бронирований отелей.

Сочи Фото: Сергей КУЛАКОВ

Гостиницы в Москве оказались не самыми дорогими – средний столичного «чек бронирования» 15 196 рублей, в то время как в Санкт-Петербурге он равен 23 336 рублей. В Краснодарском крае - дешевле - 16 988.

Кстати, третий этап туристического кэшбэка в июне стал хорошим стимулом для отдыха россиян на родине.

Пляжи Сочи Фото: Сергей КУЛАКОВ

- В первый месяц лета бронирование шло по направлениям море и горы, по объему бронирования в это период лидировал Краснодарский край, - говорят эксперты. - Стало быть, можно уверенно говорить, что «ковидные ограничения» на курортах Кубани на туристический поток никак не повлияли, а лишь сделали отдых туристов намного безопаснее.

Впрочем, на Кубани летний курортный сезон еще продлится почти до середины октября.

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