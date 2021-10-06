За оползнями и ливнями в Краснодарском крае проследят датчики

Датчики - чуть меньше спичечного коробка

"УЛЕТЕЛО" 14 МЛН РУБЛЕЙ

Оползень обрушился на небольшой сочинский поселок Сергей-Поле ночью, когда все население (две тысячи человек) спало. Мощным потоком подняло асфальт на улице Новошкольной, в прямом смысле слова съехали в сторону недавно построенные двухэтажные коттеджи. Дома в этом кубике все одинаковые, с собственной террасой и участками. За коттедж тут раньше просили от 14 млн рублей. Но не все 20 пострадавших домов были заселены. Когда пришла стихия, только в восьми из них находились люди. Они похватали вещи и документы и побежали на улицу.

На поселок Сергей-Поле в Сочи обрушился оползень

- Но на улице ночью было еще страшнее, чем в доме, - рассказывает один из жильцов поселка, представившийся Андреем. – По улице с шумом шел грязевой поток, поднимало асфальт. Мы молились, чтобы все это скорее закончилось и чтобы никто не погиб.

ИДЕТ ДАЛЬШЕ

- Мне позвонили знакомые и рассказали, что в их районе «поплыли» дома, - делится сочинец Ерванд.- Все произошло ночью, в 3-4 часа. Когда я приехал, на месте уже работали спасатели. Никого не подпускали к коттеджам. Но туда даже не стоит пытаться пройти и сейчас - все трещит до сих пор, земля буквально уходит из-под ног. Последний раз такой сильный оползень был в 1988 году. Тогда от него тоже пострадали люди. И вот ситуация повторилась. Самое страшное, что оползень не остановился, он идет и дальше. Уже разрушена часть дороги на переулке Араратском. Если дождь начнется снова, бедствия там просто не избежать.

В эту ночь поливало не только в Сергей-Поле, шторм обрушился и на другие поселки Сочи. В районе Мамайского перевала на трассе образовались две огромные трещины. Тут даже пришлось вводить реверсивное движение, пока дорожники справлялись с последствиями стихии. Дыры залатали за несколько часов, и вчера днем движение полностью открыли.

На поселок Сергей-Поле в Сочи обрушился оползень

Подтопление зафиксировано и в селе Молдовка. Текли бурные реки и в Дагомысе, и в Адлере. Разрушена была дорога и в село Варваровка.

ЭВАКУИРОВАЛИ 30 ЧЕЛОВЕК

А вот из поселка Сергей-Поле спасатели вывезли 30 человек, среди которых 10 – дети. Всех разместили в одном из пансионатов. Из-за схода оползня повисли над домами опоры газовых труб и линии электропередачи. На время работ поселок обесточили. Ситуацию взял на свой личный контроль глава Сочи Алексей Копайгородский. Он посетил пострадавшие поселки.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев тоже внимательно следит за обстановкой в Сочи. Губернатор поставил задачу – как можно скорее ликвидировать все последствия непогоды и помочь людям.

- Оказываем людям всю необходимую помощь. Жителям села Сергей-Поле, где пока отключено газо- и электроснабжение, предложили эвакуацию в пансионат, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Разрушенную дорогу на Варваровку отремонтируем своими силами. На поврежденном участке федеральной трассы А-147 в районе Мамайского перевала восстановлено движение грузового и легкового транспорта. Однако ситуация остается сложной, на месте работает транспортная межведомственная комиссия, которая в постоянном режиме отслеживает состояние дороги и курирует восстановительные работы. Принято решение ввести здесь локальный режим ЧС, чтобы оперативно выделить финансирование и как можно быстрее восстановить дорогу. Пока же оказываем жителям всю необходимую помощь.

На поселок Сергей-Поле в Сочи обрушился оползень

Что будет дальше с домами, которые просто съехали в сторону в селе Сергей-Поле, решит специальная комиссия. Также она выяснит, законно ли построены тут коттеджи.

Хотя все участки на улице Новошкольной относятся к категории земель населённых пунктов, там можно строить жилые дома. Но после ЧП, вполне возможно, эти земли могут поменять категорию использования.

ЗА ОПОЛЗНЯМИ СЛЕДЯТ УЧЕНЫ

Оползни в Сочи сходят часто. И помочь предупредить экстренные службы о надвигающемся ЧП решили ученые. Они сейчас устанавливают по всему курорту датчики, которые следят за природными процессами.

Такие датчики устанавливают по всему Сочи

- Мы хотим в дальнейшем выдавать различные предупреждения о возможных природных катастрофах и выяснить, какие факторы влияют на образование обрушений породы – обильные осадки, внутренние процессы или строительство? Пока не очень ясно, что оказывает большее влияние на развитие оползневых процессов, - рассказала кандидат географических наук, заместитель директора по науке Субтропического научного центра РАН (Сочи) Наталья Яицкая. - Информацию с датчиков мы соберем, а затем составим рекомендации и интерактивные карты. Каждый житель Сочи, а также администрация города сможет учитывать ее при строительстве жилых домов, дорог и других объектов.

ЧТО С ПОГОДОЙ?

А тем временем синоптики сообщили, что ливни, которые обрушились на Сочи, не были сильными.

- Дожди и ветер - это обычное явление для города, когда в акватории моря наблюдается циклон. Фронтальные разделы сместились на юг Черноморского побережья - в сторону Туапсе и Сочи, поэтому и непогода, - говорит заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Залповых ливней на курорте не было - за сутки в Сочи выпало 77 миллиметров осадков. При этом норма у нас за 12 часов, то есть полдня, от 50 до 119 миллиметров осадков. Нынешнее количество к категории неблагоприятных не относится. Подтопления мы наблюдаем из-за того, что повсеместно почва переувлажнена. К тому же осенью часто бывают забиты ливневки из-за выпавшей листвы. Именно продолжительные осадки и стали причиной оползня, который произошел в сочинском поселке.