Брал только лучших: как Сергей Галицкий раскрыл талант суперзвезды российских кулинарных шоу

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Сергей Галицкий избегает публичности. Он редко дает интервью и не появляется в людных местах. Единственное место в Краснодаре, где его можно встретить, – собственный парк. Он иногда туда заглядывает с инспекцией.

Бывает и на стадионе «Краснодар», где смотрит матчи своей же команды. Но бизнесмен просит операторов не снимать его во время матчей футбольного клуба «Краснодар». Он убежден, что так смещается акцент внимания зрителя.

Но последнее время и на играх любимой команды бизнесмен не появлялся. Как признался Сергей Галицкий в интервью, не ходит на матчи из-за болезни. Но раскрывать недуг бизнесмен не стал. И сейчас меценат делает все, чтобы клуб работал без него. Больше всего Галицкий переживает за футбольную академию.

- Я сейчас работаю над структурой, чтобы бюджет 50-60-70 миллионов долларов у клуба был без меня. Чтобы школа могла финансироваться без меня, – сказал Галицкий в интервью Youtube-проекту Коммент.Шоу.

Сергей Галицкий никогда не жалел денег на академию. Он уже потратил на нее десятки миллионов евро. Только строительство школы обошлось в сотни миллионов рублей.

Бизнесмен не жалел денег ни на что. Он даже позвал в академию лучших поваров. Среди них был и Павел Чеша. Это сейчас он – активный участник популярных ТВ-шоу – «Битва шефов» и «Кондитер». Но его кулинарная карьера начиналась на пищеблоке при ФК «Краснодар», где парень готовил для начинающих футболистов.

Павел Чеша с Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым. Фото: chef_chesha_

- Тогда эта спортивная история только зарождалась. Сергей Галицкий набирал первых воспитанников для своей футбольной школы. Я работал заведующим производства, готовил для юных спортсменов. Сейчас многие из них, например, Илья Жегулев, стали выдающимися футболистами. Мы до сих пор продолжаем поддерживать связь с ними, - рассказал “КП”-Кубань” Павел Чеша.

Также Павел рассказал “Комсомолке”, чем питаются воспитанники Сергея Галицкого.

- Питание у ребят - полноценное. В их рационе обязательно должно быть мясо, рыба, супы и различные каши. Чем-то заказным кормить спортсменов строго запрещено, все блюда готовятся на производстве. Иногда футболистам позволяют есть выпечку и десерты. По определенным дням мы готовили для ребят пиццу. Это было их любимым блюдом.

Фото: chef_chesha_

Павел проработал на пищеблоке ФК "Краснодар" полгода. Уволился из-за того, что захотел попробоваться себя в чем-то новом - решил улететь в Израиль. Но о сотрудничестве с Галицким вспоминает до сих пор.

- Работать и общаться с Сергеем Николаевичем было очень легко, - рассказывает Павел. - Он - приятный, спокойный человек. Частенько приезжал к нам, чтобы обсудить рабочие моменты и дать распоряжения. Галицкий никогда не повышал на нас голос и относился с уважением. Вместе с ним мы организовывали для ребят чайные церемонии и различные мастер-классы.

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