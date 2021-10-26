«Майбах» с Ксенией Собчак пытался обогнать автобус, ехавший из "Розы Хутор". Фото с места аварии.

Авария, произошедшая 9 октября в Сочи, вызвала большой общественный резонанс. Напомним, тогда на трассе Адлер — «Альпика-Сервис» 40-летний водитель «Майбаха» с Ксенией Собчак при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген», который от удара столкнулся с микроавтобусом. На месте скончалась 35-летняя Екатерина Тарасова, а 28-летнего водителя и 30-летнюю девушку госпитализировали.

В ДТП погибла одна женщина, еще двое - в больнице.

После случившегося на телеведущую, которая спешно покинула место аварии, посыпалась критика. Немало вопросов возникло и к самому водителю элитной иномарки. Чтобы докопаться до истины, правоохранители изучают видеозапись момента столкновения, но и выясняют почему «Майбах» выехал через сплошную на встречку.

Ранее kp.ru писала, что на участке трассы, где случилось ДТП, находится знак «Опасные повороты». На таких отрезках водителям нужно быть особенно бдительными, на обгон идти не желательно. Однако Олег Цой, сидевший за рулем «Майбах», рискнул. Есть предположение, что водитель не смог по фарам верно оценить расстояние до двигающегося Volkswagen. Эта версия проверяется.

На стоп-кадре видно, что «Майбах» летел с большой скоростью.

Есть и еще один вопрос - почему водитель автобуса, который обгонял «Майбах» с Ксенией Собчак, не пропустил иномарку? Как удалось узнать «КП» - Кубань», шофер, управлявший общественным транспортом, просто не заметил мчавшую иномарку в зеркала заднего вида, поскольку следил за дорогой.

Олега Цоя отправили под домашний арест на время расследования.

- Я разговаривал с водителем автобуса, он не видел, что его кто-то обгоняет, - рассказывает коллега Олега Цоя. - О том, что произошла авария, понял, когда стекла в автобусе посыпались.

Напомним, Олег Цой сейчас находится под домашним арестом. Для того, чтобы расследование было объективным, назначен ряд экспертиз.

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