Ксения Собчак во время дачи показаний в отделе полиции Сочи. Видео: t.me/ostorozhno_novosti

Ксения Собчак в Сочи учинила провокацию в полиции. Как стало известно, телеведущая приехала на курорт утром 20 октября, чтобы дать показания по делу о смертельной аварии, которая произошла 9-го числа. Тогда водитель за рулем "Майбаха", который вез телеведущую в аэропорт Адлера из "Розы Хутор" выехал на встречку. Там он врезался в Volkswagen. Удар был сильный - пришелся он на переднюю пассажирскую дверь. В аварии погибла 35-летняя туристка из Подмосковья, еще один пассажир и водитель иномарки получили серьезные травмы.

После этого было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал Олег Цой - тот сам водитель элитной иномарки. А сама Ксения Собчак - свидетель, поскольку ехала на пассажирском сидении. Очной ставки, как оказалось не требуется - показания водителя и телеведущей сходятся, а значит встречи с глазу на глаз не требуется.

Тем не менее вызвать Ксению Собчак в Сочи все же решили - дело резонансное, правоохранители решили задать вопросы звездному свидетелю, чтобы материалы были полными.

- Всю необходимую информацию уточнили, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В будущем присутствие Ксении Собчак более не потребуется.

На курорт Ксения Собчак прилетела еще утром. Видео: instagram.com/xenia_sobchak/

Тем не менее во время своего недолгого визита в сочинский отдел полиции известная телеведущая не смогла обойтись без эпатажной выходки. К сотрудникам МВД она приехала в бейсболке с громкой надписью. Нецензурное выражение хоть и было завуалировано, однако многие его с легкостью распознали.

Напомним, 39-летний Олег Цой, который сидел за рулем того самого "Майбаха" с телеведущей, до 10 декабря не имеет права выходить на улицу - он под домашним арестом.

Олег Цой сейчас находится под домашним арестом.

Ранее «Комсомолка» также сообщала, в каком состоянии был водитель машины с Ксенией Собчак, попавшей в ДТП в Сочи.

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