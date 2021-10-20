Ксения Собчак прилетела в Сочи, чтобы помочь в расследовании.

Ксения Собчак приехала в Сочи дать показания по делу о смертельной аварии. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Ксения Собчак прилетела в Сочи внепланово, на данный момент телеведущая находится в одном из отделов полиции города. Правоохранители опрашивают ее об аварии, которая произошла 9 октября. Напомним, Ксения Собчак по резонансному делу проходит как свидетель, поскольку она в момент ДТП находилась на пассажирском сиденье, а не управляла автомобилем.

Как сообщают в органах МВД, показания, которые дали водитель и телеведущая, сходятся. Потому необходимости в проведении очной ставки нет. Как долго будет длиться опрос, неизвестно.

- Необходимо лишь уточнить некоторые сведения для того, чтобы материалы дела были полными, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - В будущем присутствие Ксении Собчак более не потребуется.

Именно этот автомобиль фактически смял иномарку на встречке. Фото: кадр ДТП в Сочи.

Дополнительно правоохранители тщательно изучают все видеозаписи, допрашивают участников и свидетелей аварии. 39-летний Олег Цой, который сидел за рулем того самого "Майбаха" с телеведущей, до 10 декабря не имеет права выходить на улицу - он под домашним арестом. Напомним, его подозревают в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли смерть человека. Вечером 9 октября водитель выехал на встречку, где врезался в Volkswagen. В аварии погибла 35-летняя туристка из Подмосковья, еще один пассажир и водитель иномарки получили серьезные травмы.

39-летний Олег Цой, который сидел за рулем того самого "Майбаха" с телеведущей, до 10 декабря не имеет права выходить на улицу - он под домашним арестом. Стоит сказать, что ранее «Комсомолка» сообщала, в каком состоянии был водитель машины с Ксенией Собчак, попавшей в ДТП в Сочи.

Олег Цой сейчас находится под домашним арестом.

- У водителя не нашли в крови алкоголь. Все были полностью трезвы, - сказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Отметим, что 15 октября приезда Ксении Собчак в ОВД Сочи ждали десятки представителей СМИ. Они, как и правоохранители, хотели задать вопрос, почему коллега по цеху не осталась помогать умирающим после аварии, а сбежала в аэропорт с места смертельного ДТП. Вместо виновников аварии скорую вызывали другие неравнодушные.

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