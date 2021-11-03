Врач, медсестра и аферисты-недотепы: кого в Краснодарском крае поймали за подделку COVID-сертификатов

Мошенники были из Туапсе, Сочи и Краснодара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае все еще сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Власти региона ужесточают ковидные меры. Напомним, с 30 октября по 7 ноября на Кубани были объявлены нерабочие дни, введенные для снижения числа заболевших коронавирусом.

Более того, в Краснодарском крае продолжается массовая вакцинация. По данным оперштаба, на сегодняшний день от коронавируса привились уже свыше двух миллионов жителей. В крае развернуты 322 пункта вакцинации. Вот только в некоторых из них торгуют липовыми документами.

Так, сотрудникам полиции удалось поймать медиков из Туапсе - поддельные сертификаты продавали врач и медсестра местной больницы. За свои “услуги” они требовали по две тысячи рублей. Теперь им грозит реальный срок - до двух лет лишения свободы.

Также уголовные дела завели на четырех аферистов, желающих нажиться на продаже “левых” сертификатов. Мошенники вообще далеки от медицины да и связей к таковых у них не было - обманщики родом из Сочи и Краснодара. Молодые люди размещали в интернете публикации с предложением пройти быструю и безопасную вакцинацию. А потом продавали непривитым жителям поддельные бланки и сертификаты, якобы подтверждающие наличие прививки.

- При изготовлении поддельных меддокументов подозреваемые пользовались самодельными печатями врачей и штампами поликлиник, - рассказали “КП”-Кубань” в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вот только злоумышленники, по всей видимости, были неопытными - молодых людей поймали сразу же, буквально на первых сделках. Но планы у аферистов были, прямо скажем, масштабные. Только у краснодарских мошенников сотрудники полиции нашли 300 (!) изготовленных поддельных бланков, которые они собирались продать.

Всего в Краснодарском крае возбуждено шесть уголовных дел в отношении "продавцов" фальсификатами. Вот только сроки им грозят разные.

- В отношении медиков из Туапсе возбуждено уголовное дело по статье 285.3 УК РФ. Злоумышленники из Сочи обвиняются в мошенничестве по статье 159 УК РФ, а вот краснодарские задержанные - ст. 327, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Им грозят штрафы, либо лишение свободы до двух лет. Решение будет принимать суд.

Напомним, наказание грозит не только мошенникам, продающим поддельные документы, но и непосредственно владельцам липовых сертификатов.

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