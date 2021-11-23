Матвей Сафонов развелся: почему на безымянном пальце игрока ФК «Краснодара» нет кольца

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Матвею Сафонову всего 21 год. Он – главная надежда сборной России на чемпионате мира в Катаре. Если, конечно, команда Валерия Карпина выйдет в финальную часть турнира.

За два года он прошел путь от резервиста футбольного клуба «Краснодар» до основного голкипера национальной команды. За ним уже охотятся европейские клубы. По данным итальянской прессы, «Фиорентина» даже делала предложение «быкам». Но Сергей Галицкий отказался от трансфера.

Фото: instagram.com/motya_39

За два года трансферная стоимость Матвея Сафонов увеличилась с 900 тысяч до 15 миллионов евро. Сейчас она остановилась на отметке в 14 млн. Но в ближайшее время эта цифра должна увеличиться.

Если карьера Матвея Сафонова прет в гору, то семейная жизнь идет по наклонной. В начале октября супруга вратаря объявила о размолвке. Причем она сделала это, когда голкипер был в отъезде – в сборной России.

Фото: instagram.com/motya_39

- Сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами низкой социальной ответственности, – написала Анастасия Сафонова в инстаграме. – Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой, чего не скажешь обо мне.

Напомним, Матвей и Анастасия поженились в декабре 2020 года. Пара расписалась со второй попытки. Первая сорвалась из-за пандемии коронавируса.

- Из-за коронавируса свадьба получилась скромной. Мы боялись привлечь к себе лишнее внимание – признавался Сафонов в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу». – Мы думали сыграть свадьбу год назад. Но после предложения прошло всего три месяца. Мы не успели. Затем было лето 2020 года – карантин. Это второй отпуск. Мы даже не говорили об этом. Ну и третий отпуск – в декабре. Мы уже решили, что сделаем это, доведем до конца.

Фото: instagram.com/motya_39

Избранницей Матвея стала 24-летняя Анастасия Казачек – ныне Сафонова. Пара познакомилась еще в 2015 году. Анастасия выпустилась из 25-й гимназии в Краснодаре, а вратарь сборной России только закончил девять классов в академии «быков».

18 июня Матвей Сафонов стал отцом. Его супруга родила дочь. Это случилось, когда вратарь находился в расположении сборной России на чемпионате Европы.

- Назвали Майя, просто имя нравится, – признавался после рождения игрок.

Фото: instagram.com/motya_39

Больше пара свои отношения никак не комментировала. В инстаграме Анастасия делилась фотографиями с дочерью и рассказывала о своей работе – стилистом. Но подписчики заметили, что на безымянном пальце девушке отсутствует кольцо.

- Виталий Витальевич (Кафанов, тренер сборной России) общался с ним. С его слов, это (расставание) случилось еще давно. С ним связана игра Матвея в конце прошлого и начала нового чемпионатов (России). То есть для Сафонова это уже прошедшее событие. Просто оно вылезло на всеобщее обозрение только сейчас. В его голове это уже закончилось, – рассказывал главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

Также снял обручальное кольцо Матвей Сафонов. На это обратили внимание болельщики в интервью вратаря клубному Youtube-каналу сборной России.