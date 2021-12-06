Могилу казненных фашистами 214 детей-сирот в Ейске будут искать специальным оборудованием

Место захоронения останков детей не нашли до сих пор

Место захоронения большинства детских тел неизвестно и спустя 79 лет. В братской могиле на старом городском кладбище в Ейске, куда с поклоном идут все официальные делегации, лежат единицы из 214 воспитанников детдома, казненных фашистами. 9 октября 1942 года их погрузили в кузов душегубки и отравили угарными газами. Трупы сбросили в противотанковый ров.

Первая эксгумация погибших детей проводилась 15 апреля 1943 года. Однако военно-полевые медики в тот момент не смогли точно установить причину их гибели.

В секретных документах значилось только состояние трупов. Их положение в могиле указывало на то, что умерли они одномоментно. Но характерных пулевых ран, в случае если бы это был расстрел, на телах детей не нашли.

- Часть останков тогда переместили в братскую могилу городского парка. Воздвигли памятник, - рассказывает историк, замдиректора краевого музея в Ейске Марина Сидоренко. - Остальные остались там же во рве. Элементарно не хватало гробов. Было штук 40, о чем свидетельствуют архивные документы. В них положили тела, иногда даже друг на друга.

Позже из парка братскую могилу детей решено было перенести на кладбище. Здесь тогдашние руководители сочли, что для нее более подходящее место. Воздвигли памятник над ней. Но точное количество детей, лежащих под мраморной могильной плитой с эпитафией, неизвестно до сих пор.

На второй эксгумации тел присутствовали медики и даже священник

С годами город расстроился. О войне всем хотелось забыть. И ров, где остались лежать невинные дети, просто потеряли.

Вместе с добровольцами Марина Сидоренко перерыла все окрестности Ейска в поисках злосчастного рва. Но – ничего.

- Весной мы планируем применить более сложное оборудование для поиска рва-могилы, - говорит "КП" - Кубань" историк. - Это георадар. Он, мы надеемся, поможет установить пустоты в земле, где могут лежать останки детей.

Аренда такого георадара стоит дорого, но в музее рассчитывают, что деньги на эти работы к весне они найдут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исчезнувшие во рву: могилу детей-инвалидов, замученных фашистами в Ейске, не могут найти спустя 79 лет

Поисковики и историки перерыли всю округу, где задохнувшихся присыпали землей в противотанковом окопе [фото, видео]

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Фашисты закопали живьем: ФСБ рассекретила документы о казни 214 детей в Ейске

Братская могила находилась в городском парке курорта (подробнее)

СК возбудил уголовное дело о геноциде по факту зверского убийства воспитанников детского дома в Ейске

Часть карателей так и не понесла наказания за это преступление (подробнее)

Зверства фашизма: Следственный комитет запросил у Канады материалы по делу о массовой казни в Ейском детдоме

Детям говорили, что их везут «на лечение в Краснодар», а в итоге убивали в газовых камерах [фото, видео]

«Газовая машина колесила по городу, пока в кузове не наступило затишье»: Тела 214 детдомовцев в Ейске эксгумировали несколько раз, чтобы точно установить причину смерти

Задохнувшихся вывалили в противотанковый ров и присыпали землей [фото, эксклюзив kp.ru]