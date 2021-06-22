Исчезнувшие во рву: могилу детей-инвалидов, замученных фашистами в Ейске, не могут найти спустя 79 лет

Нашли и захоронили немногих Фото: Евгения ОСТРАЯ

В Ейске всегда знали о трагедии, случившейся в детском доме на углу Гоголя и Богдана Хмельницкого. Он и сейчас стоит тут... этот дом, в новенькой облицовке. И по-прежнему выполняет свою гуманную миссию. Здесь теперь коррекционная школа-интернат для слабослышащих детей. К сожалению, как тогда, так и теперь недостатка в постояльцах здесь нет.

На месте того дома и сейчас интернат Фото: Евгения ОСТРАЯ

А сразу после войны боли и горя было столько, что у свидетелей тех событий будто включился особых режим самосохранения. Поэтому воспоминания о казни фашистами 214 воспитанников интерната в возрасте от 6 до 16 лет, как неподдающиеся пониманию, они положили в дальний угол своего сознания, и начали забывать.

Перестарались.

ПАМЯТЬ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

9 октября 1942 года детей погрузили в кузов душегубки и отравили угарными газами. Чтобы выполнить задачу, поставленную особым отделом Зондекоманды СС, сделали два рейса. А потом высыпали тела в противотанковый ров и припорошили землей. Говорят, многие из детей в тот момент могли быть еще живы, но без сознания. Машина была экспериментальной. Никто не знал, сколько нужно времени, чтобы погубить в ней человека.

У этого здания страшная история Фото: Евгения ОСТРАЯ

Только, когда три года назад были рассекречены архивные документы с именами жертв и их палачей, стало понятно – это преступление без срока давности. Следком возбудил уголовное дело по статье «Геноцид». К сожалению, детали тех страшных событий им сейчас приходится собирать по крупицам.

- Рукопись Леонида Дворникова, одного из спасшихся детей, лежала у нас несколько лет, прежде чем мы решили напечатать ее. Он обивал пороги многих издательств. Но почему-то ему указывали на дверь. В итоге книга «От имени погибших» вышла в свет только в 2016 году небольшим тиражом, когда автора уже не было в живых, - рассказывает сотрудница музея в Ейске Марина Сидоренко.

Об ужасах 42-го года напоминает лишь эта табличка Фото: Евгения ОСТРАЯ

Тщательнее всего в музее к рукописи Дворникова подбирали обложку. Самой подходящей Марине показалось – поле с красными маками, по которому проехались грубым протектором...

Сам автор до опубликования своих записок не дожил.

ВЫЖИВШИЕ

Накануне оккупации Ейска сюда эвакуировали около сотни детей из Симферополя. У кого-то с рождения не было ног, кто-то страдал от церебрального паралича. Вместе с остальными сюда приехала и 14-летняя Галина Абраменко. Девочку без руки в детдоме оставили родители.

В тот день, 9 октября, ей удалось спрятаться в детдомовском огороде, где они выращивали овощи. Но абсолютно все, как и Леня Дворников, она видела из-за кустов.

Выжившим детям пришлось вернуться и продолжить учебу Фото: Евгения ОСТРАЯ

Страшно и то, что этим детям пришлось вернуться в опустевший детдом, жить-то им было негде.

- Галина окончила ейскую школу-интернат, что подтверждается аттестатом (имеется в распоряжении редакции). Какого им было вернуться в здание, большинство детей из которых убили, трудно даже представить, - рассказывает Марина Сидоренко.

Галина Абрамова была свидетелем на процессе против командира Гестапо Фото: Евгения ОСТРАЯ

Любопытно и то, что суд над нацистским военачальником Кристманом, шефом Гестапо, который отдавал приказы о казнях мирных людей и на Кубани в том числе, осудили лишь 80-х годах. Добиться депортации в Россию ныне здравствующего участника событий в Ейске 97-летнего Гельмута Оберлендера не удается до сих пор. Очередной суд на этот предмет в Канаде должен состояться в октябре.

- Люди в черных плащах, я так понимаю, КГБ, приехали за мамой на машине. Она была уже собрана, с чемоданом. Потом я узнал, что ее отправили в Германию на судебный процесс в качестве свидетеля обвинения, - вспоминает сын Галины Абраменко Алексей.

Из той поездки она привезла массу впечатлений.

- КГБ им выдало по 300 марок для прогулок по городу. Она пошла покупать куклу. Но когда немец-продавец узнал, для чего она туда приехала, подарил ей эту куклу и заплакал, - рассказывает сын Галины и сам не может сдержать слез.

Всю жизнь она прожила в Майкопе, изредка навещая однокашников в Симферополе.

ГДЕ ЛЕЖАТ ДЕТИ?

Оказывается, даже место захоронения большинства детских тел, неизвестно до сих пор. В братской могиле на старом городском кладбище в Ейске, куда с поклоном идут все официальные делегации, лежат единицы.

Дело в том, что первая эксгумация тел погибших детей проводилась 15 апреля 1943 года. Однако военно-полевые медики в тот момент не смогли точно установить причину их гибели. Кстати, на фотографии, предоставленной сотрудниками Ейского историко-краеведческого музея, запечатлен этот факт. В составе экспертной комиссии — люди в военной форме и даже священник.

На второй эксгумации тел присутствовали медики и даже священник

В секретных же документах значилось только состояние трупов. Их положение в могиле указывало на то, что умерли они одномоментно. Но характерных пулевых ран, в случае, если бы это был расстрел, на телах детей не нашли.

- Часть тел тогда переместили в братскую могилу городского парка. Воздвигли памятник, - рассказывает историк. - Остальные остались там же во рве. Элементарно не хватало гробов. Было штук 40, о чем свидетельствуют архивные документы. В них положили тела, иногда даже друг на друга.

Вместе с добровольцами она перерыла все окрестности города в поисках злосчастного рва. Но – ничего.

- Это как искать иголку в стоге сена. По описание свидетелей тех лет подходит очень много мест, - говорит Марина.

Теперь в инскрипте на книге Дворникова для «Комсомолки» ее рукой значится: «Мы пока не можем найти могилу погибших детей. Но обязательно ее найдем». И книга обретает новый смысл.

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