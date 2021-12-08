«По мячу попасть не могут, а получают как люди за всю жизнь». Краснодарцы раскритиковали зарплаты игроков клуба Сергея Галицкого

Виктор Классон Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Сергей Галицкий привык к критике. Пока москвичи восхищаются парком и стадионом футбольного клуба «Краснодар», местные жители обвиняют бизнесмена в сносе парковки и уничтожении района. Мол, роща бизнесмена превратила жизнь спальника в ад.

Сергей Галицкий эти обвинения никак не комментирует. На месте старой парковки бизнесмен возвел парк, на соседних полях – огромную стоянку.

Новая парковка Фото: Варвара ДЫМ

По размерам она даже превзошла предыдущую, которую полюбили жители ближайших панелек. Из-за отсутствия мест во дворе они оставляли машины у парка Галицкого.

Сейчас жители недовольны зарплатами игроков «Краснодара». Каждый год Сергей Галицкий спускает на команду десятки миллионов евро.

За 12 месяцев бизнесмен потратил на зарплаты футболистов 2,25 миллиарда рублей. Это один из самых высоких показателей в Российской премьер-лиге.

Гжегож Крыховяк Фото: пресс-служба ФК Краснодар

- Но они же по мячу попасть не могут, а зарабатывают как люди за всю жизнь, – негодует местный житель Михаил.

Краснодарцы уже засыпали Сергея Галицкого претензиями. Прошлой осенью бизнесмен возвел в парке Краснодар Парфенон. Его созданием занимался известный итальянский скульптор.

Парфенон в парке Сергея Галицкого Фото: instagram.com/rodriguez.krd/

- Лучше бы поликлиники, школы и сады строил, – заявляла Ирина. – А то ребенка некуда водить.

Уже по традиции бизнесмен никак не комментирует выпады в свой адрес. Он продолжает развивать Краснодар.

Сергей Галицкий строит что-то масштабное у стадиона. И это не парк Фото: Варвара ДЫМ

В ближайших планах Сергея Галицкого – возведение крытого манежа. Он появится около новой парковки парка Краснодар.