На первые после развода гастроли Григорий Лепс попросил много алкоголя

В райдере певца - вино и виски. Фото: gvleps

Новость о разводе Григория Лепса потрясла всю страну. Певец разошелся со своей супругой Анной Шаплыковой, с которой они прожили вместе 20 лет. За это время у них родились 3 детей: дочери Ева, Николь и сын Иван. Официальную причину громкого распада пары не называют. Однако известно, что Григорий и Анна даже не приехали в ЗАГС для того, чтобы подписать документ о расторжении брака. В суде их представляли адвокаты.

Певец развелся с супругой спустя 20 лет совместной жизни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне бракоразводного процесса Лепс угодил в больницу из-за гипертонического криза. Это едва не стало причиной отмены его концерта в Москве. Однако артист быстро поправился: 19 декабря он все-таки вышел на сцену и порадовал поклонников своими песнями, а теперь готовится к новому гастрольному туру. Известный шансонье отправится по городам России и зарубежья уже 26 декабря. А в феврале артист заглянет и на Кубань.11 февраля состоится его концерт в Краснодаре, а 13 февраля - в родном Сочи. На курорте он появится впервые после развода. Тут живут его родители, друзья и первая жена, с которой певец остался в хороших отношениях.

В Сочи уже практически все билеты на выступление звезды разобраны. Фото: gvleps

И, как полагается любому артисту, у Лепса есть райдер - перечень условий и требований к организаторам выступлений. У Григория Лепса этот список - немалый! Обслуживать певца должны строго по высшему разряду.

В гримерке в Краснодаре и в Сочи у исполнителя должны быть два зеркала - небольшое и в полный рост, вешалки для одежды, качественная туалетная бумага, мыло, пять полотенец, чайник, утюг и посуда (главное требование, чтобы она была не пластиковая).

Григорий Лепс отправится в тур по городам. Фото: gvleps

Из продуктов шансонье предпочитает свежие фрукты, три сырых яйца, сливки, сахар, цельнозерновой хлеб, рыбную и сырную тарелки.

Не обошелся райдер певца и без алкоголя. Так, артист требует наличие в своей гримерке трех бутылок сухого французского вина, бутылку виски и канистру питьевой воды.

Билеты на концерт Лепса стоят от 5 до 30 тысяч рублей. Фото: gvleps

Помимо всего прочего, в гримерке артиста должно быть организовано отдельное рабочее место для врача-фониатра. В Краснодаре Лепс будет выступать в спорткомплексе "Олимп". К его приезду тут установят сцену, наладят свет и звук. За место в первом ряду поклоннику творчества Лепса придется отдать 25 000 рублей. Если сидеть подальше, на самых последних креслах, то билет обойдется в 5000 рублей. В Сочи уже практически все билеты на выступление звезды разобраны. Он будет петь в горах Красной Поляны, в самом пафосном концертном зале - в "Розе холл". Тут отмечала корпоратив одной строительной компании в октябре и Ксения Собчак. А когда мчалась в аэропорт, попала в аварию. С места ДТП, правда, быстро уехала.

Григорий Лепс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Билеты на выступление Лепса в "Розе холл" доходят до 30 000 рублей.

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