Куда сбежала «золотая судья» Елена Хахалева

Елена Хахалева покинула Россию еще 8 декабря.

Эхо громкого скандала вокруг судьи, разразившегося летом 2017-го, слышно до сих пор. Тогда Елена Хахалева устроила шикарную свадьбу своей дочери. На торжество пригласили сотни гостей, которых развлекали знаменитости.

Позднее вершительница судеб заявила, мол, выступали артисты бесплатно, от души, а расходы по организации праздника взял на себя экс-супруг Роберт.

Многие фермеры считают, что Елена Хахалева помогала своему бывшему мужу Роберту.

Но шумиха о пиршестве оказалось настолько громкой, что начались разбирательства. После них судью исключили из президиума Краснодарского краевого суда. Позднее ее также лишили полномочий, отстоять свою мантию Елена Хахалева не смогла даже Верховном суде. А недавно в отношении Елены Хахалевой возбудили уголовное дело. Об этом просил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин Высшую квалификационную коллегию судей. И она разрешила. Напомним, экс-судью подозревают в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Отметим, что только по первой статье бывшей вершительницы судеб грозит до десяти лет лишения свободы. Однако за несколько дней до того, как Следком завел дело, Елена Хахалева сбежала из России. По данным спецслужб, она улетела в Ереван, причем еще 8 декабря.

По данным «КП» - Кубань», Ереван конечной точкой маршрута у экс-судьи не стал. По информации силовиков, Елена Хахалева сейчас находится в Грузии. И, судя по всему, возвращаться в Россию бывшая судья не планирует. Интерпол ее розыском пока не занимается, потому никакой сложности в пересечении границ у экс-судьи не было.

Некоторые юристы предполагают, что экс-судья может избежать уголовной ответственности.

Стоит сказать, что в Грузию Елена Хахалева могла отправиться не только потому, что отсюда родом ее бывший супруг Роберт. Некоторые юристы считают, что экс-судья отправилась туда намеренно.

- Беглецы стараются не только выехать в те страны, которые не выдают преступников, но и полностью затеряться в них, - делится предположением с «КП» - Кубань» юрист Денис Васильев. - Несмотря на то, что в Грузии давно произошла смена власти, он все же пока дипломатические отношения между странами так и не восстановлены. На все запросы об экстрадиции Россия, как правило, получает из Грузии отказы.

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