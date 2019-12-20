Водитель автобуса, который рухнул в обрыв под Новороссийском, скрыл от врачей, что страдает эпилепсией
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела о гибели четырех человек в аварии с туристическим автобусом под Новороссийском. Об этом рассказал руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.
Напомним, жуткая авария произошла вечером 7 августа. Автобус Hyundai снес Volkswagen Touareg около поста ДПС под Новороссийском. После удара внедорожник и экскурсионный автобус с 44 пассажирами упали в обрыв. В результате ДТП погибли женщина и двое детей, которые ехали во внедорожнике. А позже скончалась и еще одна пассажирка машины - трехлетняя девочка.
Водителя автобуса задержали. Защитник 42-летнего Романа Полякова стал настаивать на том, что перед аварией у его клиента могла быть сонливость и заторможенность из-за сахарного диабета и приступа эпилепсии. И следователи подтвердили это, правда, выяснилось, что водитель скрыл свои диагнозы от медикомиссии.
- Во время следствия всплыл факт серьезного заболевания у водителя, которое не позволяло ему управлять транспортным средством. Обвиняемый страдал эпилепсией, однако скрыл этот факт от медицинской комиссии и руководства, - подтвердил Вадим Бугаенко.
Согласно результатам экспертизы в крови у водителя обнаружили препарат, способный вызывать кратковременную потерю памяти. То есть в момент аварии Роман Поляков мог находиться под действием этого лекарства.
- А это трактуется как медикаментозное опьянение, - подчеркнул руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.
Видео столкновения экскурсионного автобуса и внедорожника под Новороссийском.
ИСТОЧНИК KP.RU
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