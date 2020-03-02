Обследовали почти 2 тысячи квадратных километров: спасатели в Сочи не теряют надежды

2 Март 2020 2020-03-02T12:25:19+03:00

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«КП»-Кубань» удалось узнать, что поисковые работы в Сочи до сих пор ведут спасатели и волонтеры. Прошла почти неделя с того момента, как два 14-летних школьника пропали в Черном море в Лазаревском поселке Сочи.

- Пешими группами обследовано 611 км береговой линии, авиацией МЧС обследовано около 845 квадратных километров, плавсредствами обследовано 272 квадратных километра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Напомним, вечером 25 февраля двух подростков в поселке Лазаревском смыло волной в море. Ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море. По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло.

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ИСТОЧНИК KP.RU