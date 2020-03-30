В Сочи запретят прогулки на набережных из-за угрозы распространения коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T18:54:25+03:00

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В Сочи планируют закрыть набережные и другие места массового отдыха из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- Будут приняты меры по ограничению нахождения на набережных и в местах массового пребывания в Сочи, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе городской мэрии.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что сейчас важно оставаться дома, не выходить на улицу без особой необходимости.

В начале нерабочей недели на Имеретинской набережной в Сочи было многолюдно, как летом. Власти курорта рассказали, что число туристов в Сочи уменьшилось в 2,5 раза. Это связано с массовым закрытием отелей, гостиниц и санаториев, которые не могут вести бронирование мест и заселять гостей до 1 июня. В Сочи из-за коронавируса ограничили морские прогулки и рыбалку, изменили железнодорожное сообщение с Абхазией, а также сократили общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU