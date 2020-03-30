Вместо карантина - неделя на море: туристы на машинах заполонили пляжи Сочи
К сожалению, жители регионов восприняли неделю карантина из-за угрозы коронавирусной инфекции, как отпуск, и «рванули» на машинах в Сочи. Толпы несознательных туристов можно сейчас встретить в Адлерском районе. Они безответственно относятся к своему здоровью и подвергают риску окружающих.
Напомним, что 27 марта глава города Алексей Копайгородский выступил с обращением к жителям и гостям, в котором попросил отнестись ко всему происходящему предельно ответственно.
- Мы столкнулись с очень серьезным вызовом. И это касается каждого из нас, особенно пожилых людей. Соблюдайте все меры предосторожности, не выходите на улицу без лишней необходимости, не подвергайте опасности себя и своих близких, - отметил мэр.
Туристов он призвал минимизировать перемещения по курорту и находиться на территории своих отелей и санаториев.
Приморский кластер Сочи обескуражил забитыми «под завязку» автомобильными парковками. На бесплатной стоянке у отеля «Имеретинский» нет свободных мест.
Мы обратили внимание на автомобильные коды регионов, среди которых - примерно половина «чужих». Большинство припаркованных здесь иномарок из Москвы и Московской области. Есть автомобили из Ростовской, Рязанской, Свердловской, Новосибирской, Тюменской областей и даже Белоруссии.
На набережной у яхтенной марины гуляют десятки людей с детьми. Туристы фотографируются, пьют кофе, купленный в кафе на вынос, едят круассаны, любуются морем.
На набережной у яхтенной марины гуляют туристыФото: Юлия БАРАНОВА
Дети катаются на велосипедахФото: Юлия БАРАНОВА
Моцион у моря в карантинФото: Юлия БАРАНОВА
Местные жители активно рыбачат с причала. Хотя прогулки на катерах и рыбалку на курорте запретили на время карантина. Туристы просят у них арендовать удочки за деньги. Предприимчивые рыбаки предлагают спиннинги в прокат от 500 до 1 тысячи рублей в час с наживкой для кефали.
Местные жители рыбачат с причалаФото: Юлия БАРАНОВА
Правда, ворота Имеретинского порта непривычно пусты: ни одно плавсредство не покидает акваторию, соблюдая ограничение на выход в море экскурсионных маломерных судов. Только катера и яхты соблюдают карантин в Имеретинке?
Морские ворота Имеретинского портаФото: Юлия БАРАНОВА
Туристы не сидят дома. Все лавочки на набережной заняты.
Никто не сидит домаФото: Юлия БАРАНОВА
Никто не носит маски и не соблюдает дистанцию. У молодого парня на электросамокате сильный кашель. Но он не останавливается и не бросает руль - кашляет, не прикрываясь. В защитных масках на набережной ходит только охрана.
В защитных масках на набережной ходит только охранаФото: Юлия БАРАНОВА
Как сообщил «КП» - Кубань» маклер, который занимается сдачей жилья в Адлерском районе, из отелей туристов выселили, но есть еще «бескрайний частный сектор».
- К каждому дому или квартире у моря полицейского не приставишь. Многие снимают жилье якобы у «друзей» или у «родственников», - рассказал маклер.
Кроме того, среди тех, кто гуляет сейчас на набережной, есть владельцы жилья в Адлере, которые приехали официально к себе домой. По документам такие туристы ничего не нарушают, а по совести?
В обычном режиме работает прокат электромобилей и велосипедов. Их водители делятся друг с другом, что дни сейчас «урожайные», желающих прокатиться с ветерком немало.
По Имеретинской набережной несутся, обгоняя друг друга, велосипеды и электросамокаты. Даже спортсмены не прекратили тренировки и едут большой группой.
Даже спортсмены не прекратили тренировкиФото: Юлия БАРАНОВА
Единственное место на набережной, где можно соблюсти необходимую во время пандемии коронавируса дистанцию два метра, - это каменистый пляж.
Пляж Имеретинской низменностиФото: Юлия БАРАНОВА
Погода сегодня в Сочи пасмурная, поэтому у воды остается только гулять и бросать «блинчики» в волну.
Пляж Имеретинской низменностиФото: Юлия БАРАНОВА
Но по прогнозу уже в среду ожидается солнце. Все приезжие вместо карантина побегут загорать?
Как сообщалось ранее, Тина Канделаки раскритиковала тех, кто отправился в Сочи вместо самоизоляци. Власти курорта рассказали, что число туристов в Сочи уменьшилось в 2,5 раза. Это связано с массовым закрытием отелей, гостиниц и санаториев, которые не могут вести бронирование мест и заселять гостей до 1 июня.
В Сочи из-за коронавируса ограничили морские прогулки и рыбалку, изменили железнодорожное сообщение с Абхазией, а также сократили общественный транспорт.
В Сочи закусочная у известного ресторана не закрылась на карантин, а продолжает работать, предлагая посетителям запрещенные кальяны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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