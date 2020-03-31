Карантин в Краснодарском крае 2020: выгул собак разрешен, на работу - только по пропускам

31 Март 2020 2020-03-31T17:24:27+03:00

Карантин в Краснодарском крае 2020 ввели по примеру других регионов

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Чтобы не допустить распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится режим карантина. Наиважнейшим пунктов в указе мэра стало введение режима домашний самоизоляции москвичей и запрет выходить жителям края независимо от возраста из дома без необходимости.

Всеобщий режим карантина в Краснодарском крае: сидим дома, на работу - по пропускам 00:00 00:00

- Допускается выход в случае необходимости ухода за недееспособными людьми, посещение продуктового магазина и аптеки, расположенных рядом с домом, - сообщают «КП» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также разрешается выгул домашних животных. Правда, каким образом будет контролироваться этот режим, пока не ясно. Поэтому на всякий случай при выгуле питомцев рекомендуем иметь с собой документ, удостоверящий ваше право проживания или пребывания.

- В условиях карантина продолжат работу производства непрерывного цикла, а также службы жизнеобеспечения, - добавляют в оперативном штабе Краснодарского края. - Для этого сформируют специальный реестр, куда войдут предприятия.

Как объясняют в региональном оперштабе, согласно утвержденным перечням сотрудникам этих предприятий будут выдаваться пропуска, чтобы можно было пройти к рабочему месту.

- Утвержденный список будет направлен в правоохранительные органы, - уточняют в оперативном штабе края.

А уже с завтрашнего дня на улицах во всех мунипальных образованиях начнут дежурить мобильные отряды самоконтроля. В состав таких групп войдут сотрудники полиции, бойцы Росгвардии, казаки и общественники. Они будут подходить к находящимся на улице людях и проверять основание нахождения. Нарушителей будут штрафовать.

Напомним, по последним данным, новых случаев заболевания коронавирусом в регионе не зафиксировано. Всего было проведено 9666 лабораторных исследований, у 17 человек инфекция подтвердилась. Все эти люди находятся в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU