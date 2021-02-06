Последние новости на 6 февраля 2021: В Краснодаре третий раз опечатали ночной клуб из-за нарушений режима

Последние новости на 6 февраля 2021. Популярный ночной клуб «Prime» в Краснодаре уже дважды получал штрафы за нарушение режима повышенной готовности. Из-за «подпольной» вечерники заведение наказали вновь.

На Кубани с 8 февраля студенты ВУЗов вернутся к очному обучению. Переводить учащихся на дистанционку будут в исключительных случаях.

В Новороссийске состоялся турнир по метанию топоров и саперных лопаток. Они собрали участников со всей России. Соревнования прошли в 17-й раз.

В сочинских лесах расцвели подснежники. Из-за аномальной погоды они распустились раньше срока, но найти их в свободной продаже не получится.

Родственники узников фашистских концлагерей получили архивные карточки. Спустя полвека люди узнали судьбу пропавших без вести солдат.