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Последние новости на 16 февраля 2021. В центре Краснодара маршрутка сбила двух женщин. На место ДТП очевидцы вызвали скорую. Удар был такой силы, что жительницы города получили травмы.

Гость Сочи до смерти забил собутыльника во время пьяной ссоры. Он долго уверял полицию в своей непричастности к смерти друга.

В Краснодаре задержана банда уличных грабителей. От их действий пострадали прохожие и продавцы магазинов.

В Краснодаре штормовое предупреждение продлено по 17 февраля. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель.

На Кубани ограничено движение грузового транспорта в сторону Джубги. По предварительной информации, причиной закрытия трассы стала скользкая дорога.