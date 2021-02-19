В Сочи на Мамайском и Михайловском перевалах вводят ограничения движения

На Мамайском перевале в Сочи - заторы. Фото: Сочи Стрим

В Сочи Мамайском и Михайловском перевалах водители встали в заторы. Например, Мамайский перевал – это выезд из трех районов города. В Упрдор «Черноморье» сайту «КП»-Кубань» пояснили, что затруднения в движении есть.

- Локальные затруднения присутствуют на перевалах А-147 Джубга – Сочи (Михайловский перевал, Мамайский перевалы), здесь периодически вводятся кратковременные ограничения движения для повышения эффективности работы звеньев снегоуборочной техники, - сообщили в Упрдор «Черноморье».

Фото: Сочи Стрим

Но кроме работы снегоуборочной техники на Мамайском перевале, движение приостановлено еще и из-за того, что водитель автовоза не справился управлением и перевернулся на дороге в сторону встречного направления.

Местные жители, которые застряли в пробке на Мамайском перевале, сообщают, что снегопад идет сильный.

-Даже гор не видно, - передает из пробки редактор сочинского портала "Сочи Стрим" Андрей Ратьков.

Фото: Сочи Стрим

Напомним, на Сочи обрушился снегопад, которого в городе не было 50 лет. Причем падает снег уже несколько дней. Курорт встал в пробки, пальмы и экзотические растения сейчас укрывают и спасают от морозов.

А теме временем синоптики рассказали, когда в Сочи снова потеплеет.

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