Кубани угрожает новый штамм коронавируса

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Ситуацию с коронавирусом в Краснодарском крае удается сдерживать. Во многом помогает массовая вакцинация населения от COVID-19. Однако региону все равно может угрожать новый штамм коронавируса.

- Мы продолжаем отслеживать риски заноса новых штаммов и всех лиц, прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора Краснодарского края Татьяна Гречаная. - С конца декабря по 15 февраля к нам прибыли 23 человека. Все обследованы, у них не выявлен ковид. Почти все закончили свой инкубационный период, приступили к обычной жизни. На наблюдении остаются 6 человек, они тоже здоровы. На сегодня угроза заноса новых штаммов есть, но она тщательно отслеживается. В отношении всех новых штаммов коронавируса вакцина эффективна.

По данным на 22 февраля, в регионе коронавирусом заболели 162 человека. 80 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 - на ЭКМО. Школы и детские сады региона закрываются, если вдруг в них появляется вспышка опасной инфекции.

Чтобы обезопасить себя медики советуют прививаться от коронавируса, в регионе работают 97 пунктов вакцинации. А в Краснодаре есть и мобильные пункты, в которых любой может сделать прививку.

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