Последние новости на 25 февраля 2021: на Кубани женщина расправилась с мужем во время застолья

«Комсомольская Правда» – Кубань» собрала последние новости на 25 февраля 2021. На Кубани женщина расправилась с мужем во время застолья. Мужчина выгнал подругу сожительницы, за что получил несколько ударов ножом.

У администрации поселения на Кубани забрали машину за неоплаченный штраф. Чиновники уклонялись от уплаты долга в Успенском сельском поселении Белоглинского района.

В Краснодаре две женщины вытащили 120 тысяч рублей через незапертую дверь дома. Хозяйка денег все это время была на кухне.

На Кубани разыскивают охотника, который причинил природе особо крупный ущерб. Он убил 250 голубей.

Житель Геленджика лишился майнинг-фермы за 600 тысяч рублей. Подельники стали фигурантами уголовного дела, одного из преступников приговорили к четырем годам колонии общего режима, другого осудили на 2,5 года условно.