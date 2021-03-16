Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Последние новости на 16 марта 2021. В Сочи при пожаре погибли сын и отец. В городе-курорте 15 марта после пожара нашли тела 13-мальчика и 43-летнего мужчины, женщина успела выпрыгнуть из окна.

Суд в Краснодаре приговорил известных застройщиков Холодняков к 8 годам тюрьмы заочно. Братья Александр и Владимир Холодняки похитили у дольщиков более 530 млн рублей.

Пожилой моряк погиб в Новороссийске при пересадке с судна. Причины трагедии устанавливаются.

В Краснодаре на Ростовском шоссе произошла массовая авария. Здесь столкнулись четыре машины, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

В Краснодаре разработали дизайн-проект парка в Молодежном микрорайоне. Благоустройство новой зеленой зоны может начаться уже в 2021 году.