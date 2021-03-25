Последние новости на 25 марта 2021: Сочинского школьника, готовившего взрыв, выпустили из изолятора

Последние новости на 25 марта 2021. Сочинского школьника, готовившего взрыв, выпустили из изолятора. Он пробыл там 48 часов, и теперь передан на поруки родителям.

Парк «Краснодар» можно посетить, не выходя из дома. Прогулки по уникальной достопримечательности города запустили в режиме онлайн.

В Краснодаре сосед убил соседа за отказ мыть полы. Жестокое преступление произошло в коммунальной квартире одного из домов краевого центра.

500 тонн чая планируют собрать на Кубани. В 2020 году из-за засухи на сочинских плантациях было собрано всего 350 тонн чая.

Умерла самая пожилая жительница Кубани. Пелагея Евсеева в декабре отметила 108-летие.