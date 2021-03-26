Последние новости на 26 марта 2021: в краевом Роспотребнадзоре прошли обыски по делу о взяточничестве

Скрин видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Последние новости на 26 марта 2021. В управлении Роспотребнадзора на Кубани прошли обыски по делу о взяточничестве. Фигурантом уголовного дела стала начальник одного из отделов краевого ведомства.

Мэра Майкопа арестовали на два месяца по подозрению о вымогательстве. Глава администрации столицы Адыгеи Андрей Гетманов будет находиться под стражей до 23 мая.

В Сочи задержаны четверо участников экстремисткой организации. Задержанные граждане с 2018 по 2020 год активно вели пропаганду и вербовку жителя Сочи.

На Кубани в ДТП с междугородним автобусом погиб водитель. Авария произошла на трассе Краснодар-Ейск.

Ущерб от стихийной свалки в Краснодаре оценили в 7 млн рублей. Полигон отходов из строительных материалов образовался в одном из самых густонаселенных районов города - Комсомольском микрорайоне.