Последние новости на 30 марта 2021: «Вор в законе» Коба Краснодарский ждет суда в СИЗО Краснодара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на 30 марта 2021. «Вор в законе» Коба Краснодарский ждет суда в СИЗО Краснодара. Против 48-летнего местного жителя возбуждено дело по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии.

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