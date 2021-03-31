Последние новости на 31 марта 2021: В Краснодаре разыскивают педофила, который развратил ребенка в лифте

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Последние новости на 31 марта 2021. В Краснодаре объявлен в розыск педофил, который развратил в лифте 11-летнего ребенка. Личность мужчины устанавливается.

На Кубани пятеро детей отравились угарным газом. ЧП произошло в станице Переясловской Брюховецкого района.

В Крымске разыскивают парня, зарезавшего на улице прохожего. Ориентировку с фотографией преступника распространили правоохранители.

На Кубани в массовой аварии погиб человек. ДТП произошло недалеко от поселка Энем.

В Адыгее мужчина заехал в магазин за продуктами верхом на коне. Всадника нашли, он отделался профилактической беседой.